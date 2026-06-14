Tukaram Mundhe: 'दुधात थेंबभरही भेसळ आढळली तर...' तुकाराम मुंढेंच्या इशाऱ्याने भेसळखोरांचे धाबे दणाणले!

Tukaram Mundhe Warning: राज्यातील दुग्धव्यवसाय अधिक पारदर्शक आणि ग्राहककेंद्रित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आता अधिक आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. दुधात भेसळ करणाऱ्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नसून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत त्यांनी दुग्धसंस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर प्रशासनाची भूमिका मांडली. एफडीए आणि तुकाराम मुंढे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे दुधात भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यात दूध उत्पादन आणि वितरण साखळी अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुधात कोणत्याही प्रकारची भेसळ आढळल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली जाईल. कोणाची गय केली जाणार नाही. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात नियमांनुसार कठोर उपाययोजना करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुंबई येथे आयोजित बैठकीत विविध दुग्धसंस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या बैठकीत दूध संकलन, प्रक्रिया, गुणवत्ता तपासणी आणि वितरण व्यवस्थेतील अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. दुग्धव्यवसायातील समस्या समजून घेऊन त्यांचे व्यावहारिक निराकरण करण्यासाठी प्रशासन आणि संस्थांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
दुग्धसंस्थांना कोणत्याही प्रशासकीय किंवा तांत्रिक अडचणी आल्यास संबंधित विभागातील अधिकारी आवश्यक ते सहकार्य करतील, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. उद्योगासमोरील अडथळे दूर करून गुणवत्ता सुधारणा आणि नियमांचे पालन यासाठी प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दूध हा सर्वसामान्यांच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित, शुद्ध आणि दर्जेदार दूध उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. दूध उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता नियंत्रण अधिक मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील दुग्धउद्योग अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासन, सहकारी संस्था आणि खासगी दुग्धसंस्था यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि ग्राहकांचा विश्वास या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित केल्यास राज्यातील दुग्धव्यवसायाला नवी दिशा मिळू शकते, असा विश्वासही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. दूध भेसळीच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घेतलेली ही कठोर भूमिका ग्राहकांसाठी दिलासादायक मानली जात आहे. आगामी काळात तपासणी मोहीम, गुणवत्ता चाचण्या आणि नियमभंग करणाऱ्यांवरील कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.