Exclusive : 'ग्राहकांना आग्रह केल्यास होणार लायसन्स रद्द...' मेडिकल स्टोअर्सच्या दुकानदारांना तुकाराम मुंढेंचा इशारा!

झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांना देखील इशारा दिला आहे, मेडिकलवर औषधाची एक गोळी देणं बंधनकारक आहे. ग्राहकांनी एक गोळी मागितल्यास ती द्यावीच लागेल. पूर्ण स्ट्रीप देण्याचा आग्रह धरल्यास मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांवर कारवाई होईल, त्यांचा परवाना देखील रद्द केला जाईल असा थेट इशारा तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. मुलाखतीमध्ये तुकाराम मुंढे काय म्हणाले यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत.
मुलाखतीमध्ये बोलताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, ग्राहकाने जर मेडिकलमध्ये एक गोळी मागितली तर ती एक गोळी त्यांना द्यावीच लागणार आहे. पूर्ण स्ट्रीप देण्याचा आग्रह धरला तर मेडिकल स्टोर वाल्यांवर आता कारवाई होईल असा परवाना त्यांचा रद्द केला जाईल असा थेट इशारा तुकाराम मुंडेंनी दिला आहे. जे स्टोअर्स जर तुम्हाला संपूर्ण गोळीचे पाकिट घेण्याचे आग्रह करत असतील तर त्याच्यावर कारवाई केली जाणार असे सांगितले आहे. यावर उदाहरण द्यायचे झाले तर म्हणजे एका पॅकेटात 12 गोळ्या असतील पण त्यामधील तुम्हाला एकच गोळी हवी असल्यास ती तुम्हाला त्यांना द्यावीच लागणार आहे असे मुंढेंनी सांगितले आहे.
हे ही वाचा
तुकाराम मुंढे यांनी पुढे असेही सांगितले आहे की, जर एखादा मेडिकल स्टोअरवाला हट्ट किंवा जबरदस्ती तुम्हाला गोळ्यांचे पूर्ण पॅकेट देत असेल तर कमप्लेन करा कारवाई त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू असे स्पष्ट तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले आहे. हे सांगण्या मागचे कारण म्हणजे हे प्रेक्षकांना जाणून घेणं गरजेच आहे की मेडिकलमध्ये मी गेलो एक पूर्ण स्ट्रीप किंवा आणि तुम्हाला पाच पाहिजेत आणि तुम्ही पाच गोळ्या घेणे गरजेचे आहे आणि त्यांना ते देणे बंधनकारक आहे.
प्रेक्षकांनी फार महत्त्वाची बाब जाणून घेणं खरतर गरजेच आहे की हाही एक औषधातला भाग आहे. आज तुकाराम मुंढे यांची ही खास मुलाखत आज रात्री 8:52 मिनिटानी फक्त ही 24 तास वर पाहता येणार आहे. या मुलाखतीमध्ये तुकाराम मुंढेनी भाष्य केले आहे, त्याचबरोबर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल देखील त्यांनी खुलासा केला आहे.