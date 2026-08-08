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Exclusive : 'ग्राहकांना आग्रह केल्यास होणार लायसन्स रद्द...' मेडिकल स्टोअर्सच्या दुकानदारांना तुकाराम मुंढेंचा इशारा!

ग्राहकांनी आग्रह धरल्यास मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांवर कारवाई होईल, त्यांचा परवाना देखील रद्द केला जाईल असा थेट इशारा तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. मुलाखतीमध्ये तुकाराम मुंढे काय म्हणाले यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 08, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:31 PM IST
Exclusive : 'ग्राहकांना आग्रह केल्यास होणार लायसन्स रद्द...' मेडिकल स्टोअर्सच्या दुकानदारांना तुकाराम मुंढेंचा इशारा!
Image Credit: झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मध्ये तुकाराम मुंढेंची खास मुलाखत (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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