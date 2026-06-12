/आपल्याच मेडिकलमधून औषधं खरेदी करण्याचा हट्ट कराल तर याद राखा; तुकाराम मुंढेंचा रुग्णालयांना इशारा

Tukaram Mundhe on Hospitals: औषधं त्याच हॉस्पिटलमध्ये घेणं बंधनकारक नाही असं अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं आहे. यावेळी त्यांनी स्वत:च्याच मेडिकलमधून औषधं खरेदी करण्याचा हट्ट कराल तर याद राखा असा इशारा त्यांनी रुग्णालयांची लूटमार करणाऱ्या रुग्णालयांना दिला आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आपल्याकडे यासंदर्भात काही तक्रार आल्यास नक्की कारवाई करु असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"रुग्णालयातील फार्मसीमधूनच औषध खरेदी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. औषधं कुठून खरेदी करायची, हा सर्वस्वी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा अधिकार आहे," असा आदेश एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केला आहे. यासंदर्भात कायदा असून काही तक्रार आल्यास कारवाई करु असं त्यांनी सांगितलं.
गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसंच तत्सम तंबाखू मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्या संघटित नेटवर्क विरोधात मकोका लागू करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
FDA च्या निर्णयामुळे गुटखा माफियांना मोठा धक्का बसणार आहे. जर कोणी प्रतिबंधक गुटखा पान मसाला विक्री करताना मकोकाअंतर्गत अटक झाला तर 10 वर्षाची शिक्षा होणार. आरोपीच्या मालमत्तादेखील जप्त होणार असं त्यांनी सांगितलं आहे.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या धडाकेबाज कारवाईचा भेसळखोरांनी धसका घेतलाय. त्याचमुळं नाशिकसारख्या शहरात आता चक्क पनीरचा तुटवडा झाल्याचं पाहायला मिळतोय. बाजारातून भेसळयुक्त पनीर गायब झाल्यानं अस्सल पनीरचे भावही वाढल्याचं पुरवठादार सांगू लागलेत. भेसळयुक्त पनीर वापरणारे हॉटेल व्यावसायिकही कारवाईच्या कक्षेत आल्यानं त्यांनीही भेसळयुक्त पनीर घेणं बंद केलंय. परिणामी हॉटेलच्या मेन्यूमधून पनीरच्या पदार्थांचा लांबलचक यादीच गायब झालीये.
दूध आणि पनीर असोसिएशन बरोबर बैठक झाली. दूध आणि पनीर विकणाऱ्या लोकांबरोबर देखील बैठक पार पडली आणि स्पष्ट इशारा दिला आहे जर भेसळयुक्त पदार्थ महाराष्ट्रात विकणार असाल तर कडक कारवाई केली जाणार असं त्यांनी सांगितलं.