/Explained: सण सुरु होण्याआधीच तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची ‘हिट लिस्ट’ तयार! यावेळेस कोण रडारवर? जाणून घ्या संपूर्ण प्लानिंग

महाराष्ट्रात सण-उत्सवांचा हंगाम सुरू होताच खाद्यपदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. याच काळात भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ आणि अस्वच्छ पद्धतीने अन्न तयार करण्याच्या तक्रारीही वाढतात. आता अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) वर्षभरासाठी स्वतंत्र फेस्टिव्हल एन्फोर्समेंट कॅलेंडर’ तयार केला आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेत सणाच्या 21 दिवस आधीपासून तपासणी सुरू होणार आहे. कोणत्या पदार्थांवर आणि कोणत्या ठिकाणी कारवाई होणार, याचे नियोजन आधीच निश्चित करण्यात आले आहे. या मोहिमेचे सात महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊया.
यापुढे FDA ची तपासणी केवळ सण सुरू झाल्यानंतर होणार नाही. नव्या स्थायी आदेशानुसार, मोठ्या सणाच्या 21 दिवस आधीपासून अन्नसुरक्षा तपासणीला सुरुवात केली जाणार आहे. संपूर्ण मोहिमेचे चार टप्पे करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जोखीम असलेले भाग ओळखणे, गुप्त माहिती गोळा करणे, पथके तयार करणे, रॅपिड टेस्ट किट आणि प्रयोगशाळांची तयारी केली जाईल. सणानंतरही तब्बल 30 दिवस अहवाल, जप्त माल आणि कायदेशीर कारवाईचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.
FDA ने अन्नपदार्थांच्या 11 जोखमीच्या श्रेणी निश्चित केल्या आहेत. त्यामध्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, मिठाई, उपवासाचे पदार्थ, खाद्यतेल, फळे, सुका मेवा, बेसन, पाणी व बर्फ, बेकरी पदार्थ, तसेच ई-कॉमर्स आणि आयातीतून येणारे खाद्यपदार्थ यांचा समावेश आहे. म्हणजेच दुकानांपासून ऑनलाइन डिलिव्हरीच्या गोदामांपर्यंत अन्नाच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
सणाच्या दोन आठवडे आधी उत्पादन केंद्रे, गिरण्या, खवा मंडई, संकलन केंद्रे, शीतगृहे, गोदामे आणि घाऊक बाजारांची तपासणी केली जाणार आहे. खाद्यपदार्थांची वाहतूक रात्री आणि पहाटेच्या वेळेतही तपासली जाईल. भरारी पथकांकडून अचानक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. सणाच्या दिवशी बाजार, मिठाईची दुकाने आणि खाद्यगृहांवर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवून नमुने तपासले जातील.
नवरात्र किंवा इतर उपवासाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे भगरी, कुट्टू, सिंघाड्याचे पीठ, साबुदाणा आणि राजगिरा यांची विशेष तपासणी केली जाणार आहे. या पदार्थांमध्ये मायकोटॉक्सिनसारख्या संभाव्य दूषित घटकांची तपासणी केली जाईल. ईदच्या काळात मांसविक्रीची दुकाने, कोल्ड चेन आणि कत्तलखान्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या फ्रायिंग ऑइलचीही तपासणी केली जाणार आहे. तेलातील टोटल पोलर कम्पाऊंड (TPC) तपासले जातील. TPC चे प्रमाण 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळल्यास ते तेल नष्ट केले जाणार आहे. मिठाईच्या दुकानांमध्ये अनधिकृत खाद्यरंग, भेसळयुक्त चांदीचा वर्ख आणि अन्न पॅक करण्यासाठी वर्तमानपत्र किंवा छापील कागद वापरण्याचीही तपासणी होईल.
मोठ्या प्रमाणावर अन्नवाटप होणाऱ्या महाप्रसाद, इफ्तार, अन्नछत्र, लंगर आणि भंडारा यांच्यावरही अन्नसुरक्षा नियम लागू राहतील. अशा कार्यक्रमांसाठी परवानाधारक केटररचा वापर करणे अपेक्षित आहे. आयोजकांनी कार्यक्रमाची माहिती किमान सात दिवस आधी संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. कच्चा माल परवानाधारक किंवा नोंदणीकृत पुरवठादाराकडून बिलासह खरेदी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
तुकाराम मुंढे यांनी मे 2026 मध्ये FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर तपासणी मोहिमेला वेग आला आहे. जून ते ऑगस्ट 2026 दरम्यान FDA ने 37,604 अन्न नमुने गोळा केले आणि 32,604 नमुन्यांची चाचणी केली. त्यापैकी 15,268 नमुने निर्धारित निकषांमध्ये अपयशी ठरल्याचे विभागाच्या आकडेवारीत नमूद आहे; त्यातील 15,160 नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले. 2025-26 च्या तुलनेत मासिक नमुना संकलनात सुमारे 340 टक्के आणि चाचण्यांमध्ये 435 टक्के वाढ झाल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ग्राहकांना खाद्यपदार्थ खरेदी करताना दुकानाचा परवाना क्रमांक आणि QR कोड तपासण्याचे, शक्यतो पक्के बिल घेण्याचे आणि भेसळीचा संशय असल्यास प्रशासनाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. या नव्या व्यवस्थेचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट धर्म किंवा समुदायाला लक्ष्य करणे नसून, सणांच्या काळात वाढणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या मागणीसोबत अन्नसुरक्षेची जोखीम कमी करणे हा असल्याचे FDA कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.