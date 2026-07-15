/तुकाराम मुंढेंचा मास्टरस्ट्रोक, तक्रार करणे झाले खूपच सोपे; लांबलचक अर्ज करण्याची उरली नाही गरज!

महाराष्ट्रातील नागरिकांना भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषधे, निकृष्ट दर्जाची औषधे किंवा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित नियमभंगाविरोधात तक्रार करणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित अत्याधुनिक नागरिक तक्रार पोर्टल सुरू केले आहे. या व्यासपीठामुळे नागरिकांना आता लांबलचक अर्ज लिहिण्याची गरज राहणार नाही. मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत आपली समस्या सांगितल्यानंतर AI प्रणाली ती व्यवस्थित तक्रारीच्या स्वरूपात तयार करून पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवते.
पूर्वी तक्रार नोंदवताना नागरिकांना आवश्यक माहिती लिहिणे, योग्य स्वरूपात अर्ज तयार करणे आणि संबंधित विभागापर्यंत पोहोचवणे ही प्रक्रिया वेळखाऊ होती. नव्या AI-सक्षम पोर्टलमध्ये नागरिक फक्त आपली समस्या बोलून सांगू शकतात. त्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित माहितीचे विश्लेषण करून संपूर्ण तक्रार स्पष्ट आणि व्यवस्थित स्वरूपात तयार करते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय तक्रार करता येणार आहे.
या नव्या पोर्टलची महत्त्वाची बाब म्हणजे अन्न आणि औषधांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र प्रणालीऐवजी एकाच व्यासपीठाचा वापर करता येणार आहे. भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ, मुदतबाह्य उत्पादने, बनावट औषधे, निकृष्ट दर्जाची औषधे किंवा सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या उल्लंघनाची माहिती नागरिक थेट या पोर्टलवर देऊ शकतात. त्यामुळे तक्रार प्रक्रिया अधिक जलद आणि एकसंध होणार आहे.
महाराष्ट्रातील विविध भाषिक नागरिकांचा विचार करून ही सेवा मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाषेचा अडथळा न येता प्रत्येक नागरिक आपल्या सोयीच्या भाषेत तक्रार नोंदवू शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील किंवा डिजिटल प्रणालीचा कमी अनुभव असलेल्या नागरिकांसाठी ही सुविधा अधिक उपयुक्त ठरणार आहे.
AI प्रणाली तक्रार तयार केल्यानंतर ती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाते. तक्रारीवर नियोजित वेळेत कारवाई झाली नाही, तर प्रणाली स्वयंचलितपणे पुढील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विषय पाठवू शकते. याशिवाय नागरिकांना आपल्या तक्रारीची सद्यस्थिती ऑनलाइन पाहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे तक्रार दाखल झाल्यानंतर तिचे काय झाले, याची पारदर्शक माहिती नागरिकांना मिळत राहते.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचा हा उपक्रम केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापुरता मर्यादित नसून नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि उत्तरदायी सेवा देण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आला आहे. नागरिकांचा सहभाग वाढवणे, तक्रारींवर वेळेत कारवाई करणे आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित धोक्यांवर नियंत्रण ठेवणे या दृष्टीने हे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा आहे.
नागरिकांनी https://complaints.mahafda.in या अधिकृत पोर्टलला भेट द्यावी. त्यानंतर आपल्या पसंतीची भाषा निवडून भेसळयुक्त अन्न, बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांबाबतची माहिती बोलून सांगावी. AI प्रणाली आपोआप तक्रार तयार करेल. आवश्यक असल्यास ती तपासून एका क्लिकमध्ये सबमिट करता येते. त्यानंतर तक्रारीचा क्रमांक मिळतो आणि त्याद्वारे संपूर्ण प्रक्रियेचा ऑनलाइन मागोवा घेता येतो. प्रशासनाने नागरिकांना संशयास्पद अन्नपदार्थ किंवा औषधांबाबत माहिती लपवून न ठेवता तत्काळ तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांची जागरूकता आणि प्रशासनाची त्वरित कृती यामुळेच सुरक्षित अन्न, दर्जेदार औषधे आणि निरोगी समाजाची निर्मिती शक्य होईल.