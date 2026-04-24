English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पाणसुरुंगांनी अडवली तेलाच्या जहाजांची वाट, 6 महिने तेलपुरवठा ठप्प होण्याची भीती

होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये इराणनं सी माईन्स म्हणजेच सागरी सुरुंग पेरले आहेत. युद्ध थांबलं तरीही या सुरुंगांना डिमायनिंग करण्यासाठी सहा महिन्याचा काळ लोटेल त्यामुळे 6 महिने तेलपुरवठा ठप्प होण्याची भीती आहे  

पूजा पवार | Updated: Apr 24, 2026, 09:42 PM IST
Photo Credit - Social Media

Hormuz : होर्मुजची सामुद्रधुनी म्हणजे मृत्युचा सापळा झाला आहे. या सामुद्रधुनीमध्ये इराणनं सी माईन्स म्हणजेच सागरी सुरुंग पेरले आहेत. युद्ध थांबलं तरीही या सुरुंगांना डिमायनिंग करण्यासाठी सहा महिन्याचा काळ लोटेल त्यामुळे 6 महिने तेलपुरवठा ठप्प होण्याची भीती आहे

Add Zee News as a Preferred Source

इराणण अमेरिकेला शह देण्यासाठी होर्मुजच्या सामुद्रधुनीला हुकमी एक्यासारखं वापरायला सुरुवात केलीय. जागतिक तेल व्यापा-यातील दर पाचपैकी एक जहाज याच होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून मार्गस्थ होतं,  हजारो टन कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गाने होते. पेंटागॉनने दिलेल्या गोपनीय माहितीनुसार इराणनं होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत 20 पेक्षा जास्त सागरी सुरुंग पसरवलेत. हे सागरी सुरुंग जीपीएसशी जोडले आहेत असं या अहवालातून माहिती कळतीय. 

सागरी सुरूंग म्हणजे काय ?

- सागरी सुरुंग म्हणजे विध्वंसक शस्त्र 
- सागरी सुरुंग म्हणजे समुद्राच्या पोटात दडलेले जिवंत बॉम्ब
- खोल समुद्रात पेरलेत सागरी सुरुंग 
- इराणसारखे देश  या कामात निष्णात.
- सुरुंग समुद्रात पेरण्यासाठी छोट्या बेटांचा वापर
- मच्छिमार बोटी,अतिवेगवान छोट्या नौका आणि पाणबुड्यांचा वापर 
- व्यापारी जहाज जवळ येताच सुरुंगाचा स्फोट

या सुरुंगांचा स्फोट म्हणजे व्यापारी जहाजातील अब्जावधी डॉलर्सच्या  मालाचं नुकसान ठरणार आहे.  युद्ध थांबलं तरीही हे सुरुंग डिमायनिंग करून सर्व सुरुळीत होण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ जाईल.  इराणकडे २ हजार ते ६ हजार समुद्र सुरुंगांचा साठा आहे. हा होर्मुज मार्ग ६ महिन्यांसाठी बंद झाला तर जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होईल आणि अर्थातच सर्वसामान्यांच्या खिशाला याची झळ बसणार.

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
HormuziranAmericamarathi news

