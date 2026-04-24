पाणसुरुंगांनी अडवली तेलाच्या जहाजांची वाट, 6 महिने तेलपुरवठा ठप्प होण्याची भीती

Hormuz : होर्मुजची सामुद्रधुनी म्हणजे मृत्युचा सापळा झाला आहे. या सामुद्रधुनीमध्ये इराणनं सी माईन्स म्हणजेच सागरी सुरुंग पेरले आहेत. युद्ध थांबलं तरीही या सुरुंगांना डिमायनिंग करण्यासाठी सहा महिन्याचा काळ लोटेल त्यामुळे 6 महिने तेलपुरवठा ठप्प होण्याची भीती आहे
इराणण अमेरिकेला शह देण्यासाठी होर्मुजच्या सामुद्रधुनीला हुकमी एक्यासारखं वापरायला सुरुवात केलीय. जागतिक तेल व्यापा-यातील दर पाचपैकी एक जहाज याच होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून मार्गस्थ होतं, हजारो टन कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गाने होते. पेंटागॉनने दिलेल्या गोपनीय माहितीनुसार इराणनं होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत 20 पेक्षा जास्त सागरी सुरुंग पसरवलेत. हे सागरी सुरुंग जीपीएसशी जोडले आहेत असं या अहवालातून माहिती कळतीय.
- सागरी सुरुंग म्हणजे विध्वंसक शस्त्र
- सागरी सुरुंग म्हणजे समुद्राच्या पोटात दडलेले जिवंत बॉम्ब
- खोल समुद्रात पेरलेत सागरी सुरुंग
- इराणसारखे देश या कामात निष्णात.
- सुरुंग समुद्रात पेरण्यासाठी छोट्या बेटांचा वापर
- मच्छिमार बोटी,अतिवेगवान छोट्या नौका आणि पाणबुड्यांचा वापर
- व्यापारी जहाज जवळ येताच सुरुंगाचा स्फोट
या सुरुंगांचा स्फोट म्हणजे व्यापारी जहाजातील अब्जावधी डॉलर्सच्या मालाचं नुकसान ठरणार आहे. युद्ध थांबलं तरीही हे सुरुंग डिमायनिंग करून सर्व सुरुळीत होण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ जाईल. इराणकडे २ हजार ते ६ हजार समुद्र सुरुंगांचा साठा आहे. हा होर्मुज मार्ग ६ महिन्यांसाठी बंद झाला तर जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होईल आणि अर्थातच सर्वसामान्यांच्या खिशाला याची झळ बसणार.