/ठाण्यात हॉटेलवर छापा! पोलिसांकडून देहविक्री रॅकेटच उद्ध्वस्त, धाडीत सापडली टीव्ही अभिनेत्री, कोण आहे ही 35 वर्षीय अभिनेत्री?

ठाण्यात पोलिसांनी हॉटेलवर धाड टाकत सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. कथित मानवी तस्करी आणि वेश्याव्यवसायाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करून पोलिसांनी 35 वर्षीय टीव्ही अभिनेत्रीची सुटका केली. ही टोळी मनोरंजन क्षेत्रातील महिलांना जाळ्यात ओढून त्यांना वेश्याव्यवसायासाठी भाग पाडत असे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी रविवारी दिली. या पोलीस कारवाईत एका स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कारवाईदरम्यान एका महिलेला अटक करण्यात आली, तर तिचा साथीदार अद्याप फरार आहे. संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे, ठाणे पोलिसांच्या पथकाने ग्राहक बनून या रॅकेटशी संपर्क साधला.
आरोपींना पोलीस आपल्यावर पाळत ठेवत असल्याची कल्पना नव्हती. आरोपींनी पोलिसांच्या खबऱ्याला गुरुवारी, 8 ऑक्टोबर रोजी मीरा-भाईंदर रोडवरील एका हॉटेलमध्ये नेले. या रॅकेटद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांची खात्री पटल्यानंतर, अतिरिक्त पोलीस कुमक घटनास्थळी दाखल झाली आणि छापा टाकला.
तब्बसूम ऊर्फ सोनिया उमर कुरेशी (39) असे ओळख पटलेल्या या महिलेला पैसे स्वीकारताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर अटक करण्यात आली. ती महिलांना वेश्याव्यवसायात भाग पाडत असे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तिचा पुरुष साथीदार सध्या फरार आहे, असे वृत्त 'पीटीआय'ने दिले आहे.
हिंदी मालिका आणि वेब सिरीजमध्ये काम करणाऱ्या एका अभिनेत्रीची सुटका करण्यात आली असून, तिला मुंबईतील 'रेस्क्यू फाउंडेशन'मध्ये सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. मात्र त्यांनी याविषयी अधिक तपशील दिला नाही. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कुरेशी आणि पुरुष साथीदार मनोरंजन क्षेत्रातील महिलांना. विशेषतः टीव्ही मालिका, वेब सिरीज आणि फोटोशूटमध्ये काम करणाऱ्यांना काम देण्याच्या बहाण्याने वेश्याव्यवसायात ढकलत असत.
कुरेशी छत्तीसगडमधील सरगुजा जिल्ह्याची मूळ रहिवासी असून, मुंबईतील जोगेश्वरी येथे वास्तव्यास आहे. तिच्यावर 'भारतीय न्याय संहिते'च्या कलम 143 (मानवी तस्करी) तसेच 'अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायदा' अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.