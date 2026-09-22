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BMWच्या भीषण अपघातानंतर BMC अलर्ट, कोस्टल रोडबाबत उचलली मोठी पावलं

कोस्टल रोडवरील बीएमडब्ल्यू अपघातप्रकरणी अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत असतानाच प्रशासनाने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:39 AM IST
BMWच्या भीषण अपघातानंतर BMC अलर्ट, कोस्टल रोडबाबत उचलली मोठी पावलं
Image Credit: coastal road accident today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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