BMWच्या भीषण अपघातानंतर BMC अलर्ट, कोस्टल रोडबाबत उचलली मोठी पावलं

कोस्टल रोड येथे झालेल्या भीषण अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक अहवालातून, वेगाची मर्यादा ओलांडल्याने अपघात झाल्याची माहिती समोर येतेय. मात्र या अपघातानंतर आता प्रशासनाला जाग आली असून कोस्टल रोडवरील ओव्हर स्पीडला ब्रेक लागणार आहे. कोस्टल रोडवरील अनियंत्रित वेगाला ब्रेक लावण्यासाठी 21 नवीन हाय रिझोल्यूशन कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.
कोस्टल रोड हा सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. कोस्टल रोडवर सध्या वेगाची मर्यादा 80 किमी इतकी आहे. मात्र अनेकदा कोस्टल रोडवर वेगमर्यादेचे अनेकदा उल्लंघन होते. लेनची शिस्त न पाळणे आणि ड्रंक अँड ड्राइव्ह यासारखे प्रकार घडतात. या सारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी वाहतूक पोलीस आणि महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत कोस्टल रोडवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे कॅमेरे बसवून वेगावर डिजिटल पाळत ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सागरी मार्गावर मरीन ड्राइव्हला उत्तर मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर सद्यस्थितीत केवळ 7 सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत. मरीन ड्राइव्हकडून वरळीकडे जाताना लागणाऱ्या भुयारी मार्गातील एका लेनवर ३ आणि अमरसन्स इंटरचेंज येथे 4 कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. मात्र दुसऱ्या लेनवर एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही. त्यामुळे चालकांकडून वेगमयदिचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.
अपघातांचे सत्र रोखण्यासाठी महापालिका आता कोस्टल रोडवर 21 नवीन हाय-रिझोल्यूशन आणि उच्च क्षमतेचे तंत्रज्ञान असलेले कॅमेरे बसवणार आहे. यामुळे मार्गावरील एकूण कॅमेऱ्यांची संख्या 28 होईल. या सर्व कॅमेऱ्यांचे थेट नियंत्रण मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या कंट्रोल रूमकडे असेल. या अत्याधुनिक कॅमेऱ्यांमुळे अतिवेगाने धावणाऱ्या वाहनांची नंबर प्लेट तत्काळ स्कॅन होऊन थेट ऑनलाइन ई-चलान फाडले जाणार आहे.
कोस्टल रोडवर रविवारी पहाटे 5.20 च्या सुमारास लोटस जेट्टीजवळ बीएमडब्ल्यू कारचा अपघात झाला. यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि एक जण गंभीर जखमी आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही कार मरीन ड्राइव्हकडून हाजी अलीच्या दिशेने जात असताना अतिवेगामुळं चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि गाडी कोस्टल रोडच्या कठड्यावरुन थेट खाली कोसळली