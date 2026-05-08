/मोठा ट्विस्ट! डोकाडिया कुटुंबानेच खाल्लं होतं उंदीर मारण्याचं औषध; चव घालवण्यासाठी खाल्लं होतं कलिंगड

Twist in Paydhuni Family Death Case: पायधुनीमधील डोकाडिया कुटुंबाच्या मृत्यू प्रकरणाला आता वेगळं वळण लागताना दिसत आहे. डोकाडिया कुटुंबाने आत्महत्या केल्याची शंका आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, डोकाडिया कुटुंबानेच आधी उंदीर मारण्याचं औषध खाल्लं होतं. त्यानंतर त्याची चव घालवण्यासाठी कलिंगड खाल्लं असं समजत आहे. दातात अडकलेलं औषधं कलिंगडाच्या टरफळांना लागलं. त्यामुळे आत्महत्येची शक्यता बळावली आहे.
26 एप्रिलला अवघ्या काही तासांच्या अंतरात डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली होती. अब्दुल्ला डोकाडिया (44), त्यांची पत्नी नसरीन (35) आयेशा (16) आणि झैनब (13) यांचा अचानक मृत्यू झाला होता. चौघांनी रात्री बिर्याणी खाल्लायनंतर कलिंगड खाल्लं होतं. त्यामुळे कलिंगड खाल्याने मृत्यू झाल्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
डोकाडिया परिवाराच्या पोटात उंदीर मारण्याचं औषध गेल्यानंतर त्यांना तात्काळ उलट्या झाल्या. यामुळे काही प्रमाणात विष शरीराच्या बाहेर पडलं. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू त्याचवेळी न होता दुसऱ्या दिवशी झाला अशी सूत्रांची माहिती आहे.
उंदीर मारण्याच्या औषधाने चौघांचा मृत्यू झाल्याचं याआधी उघड झालं आहे. चौघांच्याही शरीरात उंदीर मारण्याच्या औषधाचे (Zinc Phosphide) अंश सापडले आहेत. चौघांच्या शरीरात तसंच कलिंगडाच्या नमुन्यांमध्ये देखील सापडलं Zinc Phosphide सापडलं आहे.
डोकाडिया कुटुंबाने 25 एप्रिल रोजी रात्री 10.30 च्या सुमारास, जवळच्या नातेवाईकांसह कुटुंबातील नऊ सदस्यांनी एकत्र रात्रीचं जेवण केलं होतं. नातेवाईक निघून गेल्यानंतर, रात्री 1 ते 1.30 च्या दरम्यान कुटुंबातील मृत पावलेल्या चार सदस्यांनी कलिंगड खाल्लं होतं. 26 एप्रिल रोजी पहाटेच्या सुमारास, म्हणजेच 5.30 ते 6 च्या दरम्यान, या चौघांनाही जुलाब आणि उलट्यांसारखी तीव्र लक्षणे जाणवू लागली. सुरुवातीला त्यांच्यावर कुटुंबाच्या डॉक्टरांनी उपचार केले आणि त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी त्यांना जे.जे. रुग्णालयात पाठवण्यात आले.
वैद्यकीय उपचार सुरू असूनही, त्यांची धाकटी मुलगी झैनब हिचा सकाळी 10.15 च्या सुमारास मृत्यू झाला; तर अब्दुल्ला यांचा त्याच रात्री 10.30 च्या सुमारास उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. नसरिन आणि त्यांची मोठी मुलगी आयेशा यांचाही उपचारादरम्यानच मृत्यू झाला.