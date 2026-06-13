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अमरावती विधान परिषदेत पुन्हा नवा ट्विस्ट! काँग्रेसचा प्रस्ताव, वंचितकडून उत्तरच नाही

अमरावती विधान परिषदेत आता नवा ट्विस्ट आला आहे. काँग्रेस उमेदवार हर्षजित देशमुख रुग्णालयात असल्याने ते निवडणूक लढणार की नाही याबाबत साशंकता आहे. अशातच काँग्रेसने आता वंचित उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची तयारी सुरू केली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:05 PM IST
अमरावती विधान परिषदेत पुन्हा नवा ट्विस्ट! काँग्रेसचा प्रस्ताव, वंचितकडून उत्तरच नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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अमरावती विधान परिषदेत पुन्हा नवा ट्विस्ट! काँग्रेसचा प्रस्ताव, वंचितकडून उत्तरच नाही
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