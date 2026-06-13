/अमरावती विधान परिषदेत पुन्हा नवा ट्विस्ट! काँग्रेसचा प्रस्ताव, वंचितकडून उत्तरच नाही

Vidhan Parishad Election 2026 Amravati : अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत हर्षजीत देशमुखांच्या भूमिकेनं काँग्रेसमध्ये सुरू असलेला संभ्रम काही मिटत नाहीय. अमरावतीवरून रोज नवनवीन नाट्यमय घडामोडी घडत असतानाच, आता पुन्हा नवा ट्विस्ट आलाय. काँग्रेसनं वंचितला पाठवलेला पाठिंब्याचा प्रस्ताव वंचितकडून गेल्या 3 दिवसांपासून वेटिंगवर ठेवल्याचा दावा काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील देशमुख यांनी केलाय. त्यामुळं वंचित आणि काँग्रेसमध्ये नेमकं चाललय काय?
अमरावती विधान परिषदेवरून काँग्रेसची चांगलीच कोंडी झाली आहे. एकीकडे अधिकृत उमेदवार हर्षजीत देशमुख आजाराचं कारण देत, प्रचारातून गायब झालेयेत. त्यामुळं नाराज काँग्रेस नेत्यांनी वंचित बहुजन आघाडीला पाठिंबा देत, हर्षजीत देशमुखांना झटका देण्याचं चंग बांधला. पण, आता वंचितकडून काँग्रेसच्या पाठिंब्याची दखलच घेतली जात नसल्याचं समोर आलंय. तीन दिवसांपूर्वी वंचितचे उमेदवार निलेश विश्वकर्मा यांच्याशी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची बैठक झाली होती.
वंचितच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याबाबत या चर्चा झाली. यानंतर काँग्रेस नेते आणि वंचित उमेदवार निलेश विश्वकर्मा यांच्या एक गुप्त बैठक झाली, त्यानंतर काँग्रेसनं वंचितला पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव दिला. पण, शनिवारी तीन दिवस उलटूनही वंचितकडून कुठलाच निरोप आलेला नाही. त्यामुळं आता वंचितनंही काँग्रेसचा प्रस्तावाला वेटिंगवर ठेवल्याची नाराजी काँग्रेस नेते व्यक्त करतायेत.
अमरावती विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने काँग्रेस आणि वंचितमध्ये तीन बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये पाठिंबा देण्याचंही ठरलं. पण, निर्णय लांबल्यानं आता काँग्रेकडून नाराजी व्यक्त केली जातेय. यावर वंचितचे उमेदवार निलेश विश्वकर्मा यांनीही काँग्रेसवर पलटवार केला. ज्या शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारधारेला घेऊन आपण चालतो, त्या विचारधारेच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचा की जातीवादी शक्तीला पाठिंबा द्यायचा? हे काँग्रेस नेत्यांनी ठरवावं असं प्रत्युत्तर निलेश विश्वकर्मा यांनी दिलंय.
खरंतर काँग्रेसचे आजारी पडलेले उमेदवार हर्षजीत देशमुख यांनी रुग्णालयातून त्यांचा प्रचार सुरू असल्याचं म्हटलं. त्यामुळं इकडे काँग्रेसचे नेते वंचितसोबत हात मिळवणीच्या तयारीत असले, तरी हर्षजीत देशमुख लढण्याबाबत ठाम असल्याचं सांगत आहेत. एकीकडे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार आपल्याच नेत्यांना आव्हान देत आहत. तर, दुसरीकडे वंचितकडून दाद मिळत नाही. अशा दुहेरी कोंडीत सध्या अमरावती काँग्रेसचे नेते सापडले आहेत. त्यामुळं विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालाआधीच काँग्रेस निष्प्रभ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं वंचित वेळीच निर्णय घेतला नाही, तर काँग्रेसची पुढची रणनीती काय राहते? काँग्रेसमधील या संभ्रमाचा महायुतीला किती फायदा होतो? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागल आहे.