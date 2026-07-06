मानखुर्द इमारत दुर्घटना प्रकरणी मोठी कारवाई! तपासात धक्कादायक खुलासे, दोघांना अटक

मानखुर्द येथील जनता नगर परिसरात रविवारी तीन मजली घर कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला. तसंच एक जण जखमी झाला आहे. मृतांमध्ये पाच चिमुरडे आणि एका महिलेचा समावेश आहे. या सर्वांची ओळखही पटली असून पालिकेने जाहीर केली आहे. दरम्यान याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत दोघांना अटक केली आहे. मानखुर्द पोलीस ठाण्यात गु.र.क्र. 425/2026 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरु आहे. पुढील तपास मानखुर्द पोलीस करत आहेत.
5 जुलै रोजी रात्री सुमारे 8.30 वाजता जनता नगर, न्यू मंडाळा, मानखुर्द येथे इमारत कोसळण्याची घटना घडली. फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, आवश्यक सुरक्षिततेचे नियम न पाळता अनधिकृत चार मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. इमारत काही दिवसांपासून धोकादायक अवस्थेत असल्याची माहिती असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
शेजारील झोपडीमध्येही आवश्यक सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या नव्हत्या. चार मजली इमारत कोसळून शेजारील झोपडीवर पडल्याने सहा जणांचा मृत्यू झाला. इमारतीचे मालक, बांधकामाशी संबंधित कंत्राटदार, झोपडी मालक तसेच अनधिकृत बांधकामास प्रोत्साहन देणाऱ्या संबंधित खाजगी व शासकीय व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच या प्रकरणी दोघांना अटक केली आहे.
मानखुर्द येथे रविवारी रात्री घर कोसळल्याची दुर्घटना समजताच अग्निशमन दलाचे जवान, पोलीस आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती. ढिगाऱ्याखाली काहीजण अडकल्याचं समजताच बचावकार्य सुरु कऱण्यात आलं होतं. यानंतर ढिगाऱ्याखालून साज जणांना बाहेर काढण्यात आलं. त्यातील पाच जणांना शताब्दी आणि दोघांना राजावाडी रुग्णालयात दाख करण्यात आलं. यावेळी शताब्दीमधील सर्वांचा आणि राजावाडीमधील एकाचा मृत्यू झाला. 24 वर्षीय रेहान अलीवर उपचार सुरु आहेत.
आलिया (7), मुस्कान (14), निहाल (6), नाबिया (2), मुनाफ (7), सोनी (32) अशी मृतांची नावं आहेत.