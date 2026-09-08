Explained: 'आरोपी आदल्या दिवशी मॉलमध्ये...', मोदींच्या कार्यक्रमस्थळी घुसणाऱ्या आरोपीसंदर्भात पोलिसांचे धक्कादायक दावे, 'तो म्हणाला मी स्वत:...'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मुंबईतील कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी कार्यक्रमस्थळी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री उशिरा सेक्युरिटी प्रोटोकॉल ड्रिलदरम्यान या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले होते. या कारवाईबाबत माहिती देताना मुंबई पोलिसांनी सांगितले की, ताब्यात घेतलेल्यांपैकी एका व्यक्तीकडे बंदूकही सापडली. दोन्ही आरोपींना किला कोर्टात हजर करण्यात आले असता 11 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
पोलिसांनी सांगितले की, मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' (NMACC) मध्ये पंतप्रधान मोदींचा कार्यक्रम होणार होता. तिथे एक व्यक्ती संशयास्पद हालचाली करताना आढळून आली. पोलिसांनी त्या व्यक्तीला आणि त्याच्या अंगरक्षकाला (बॉडीगार्ड) ताब्यात घेतले. अंगरक्षकाकडे बंदूक सापडली होती.
पोलिसांनी पुढे सांगितले की, ताब्यात घेतलेल्या 24 वर्षीय रोहन पारेख याने स्वतःची ओळख पंतप्रधान कार्यालयातील (PMO) अधिकारी अशी सांगितली होती, परंतु तपासणीअंती त्याच्याकडे पंतप्रधान कार्यालयाचे बनावट ओळखपत्र असल्याचे आढळून आले.
"एका संशयास्पद सरकारी ओळखपत्राचा वापर करून आणि बंदुकीसारखे शस्त्र बाळगून, तीन जणांनी बीकेसी (BKC) येथील 'जिओ वर्ल्ड प्लाझा'मध्ये मॉलच्या सुरक्षारक्षकांना चकवून बळजबरीने प्रवेश केला," असे पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटले असून, याप्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
"संबंधित शस्त्र परवानाधारक असल्याचे आढळून आले आहे आणि या प्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे," असे पोलिसांनी सांगितले. तसेच, ही घटना काल घडली असून तिचा पंतप्रधान मोदींच्या आजच्या दौऱ्याशी कोणताही संबंध नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
24 वर्षीय आरोपी रोहन खार परिसरातील रहिवासी आहे. त्याच्या वडिलांचे नाव प्रेमल पारेख आहे. आरोपीचे संपूर्ण कुटुंब न्यायालयात उपस्थित होते. प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपी काल रात्री घटनास्थळी रेकी करण्यासाठी आला होता, असे प्रथमदर्शनी तपासातून निष्पन्न झाले आहे. आरोपीचे वडील व्यावसायिक असून, ते प्रामुख्याने ड्रोन व्यवसाय चालवतात.
आरोपीने लंडनच्या सिटी युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेतले आहे. 2024 पासून त्याच्यासोबत बॉडीगार्ड असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणातील तिसरा आरोपी हा रोहन पारिखचा मित्र प्रथमेश बागुल असल्याची माहिती समोर आली आहे. तो सध्या फरार आहे.
बॉडीगार्डला कल्याणमधून अटक करण्यात आली आहे. त्याचे नाव दिलीप कुंडे असून त्याचे वय अंदाजे 45 वर्षे आहे. तसेच, ओळखपत्रावर जारी केल्याची तारीख (Issue Date) नमूद आहे; मात्र त्यावर वैधता संपण्याची तारीख (Validity Date) नमूद केलेली नाही.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हे थेट धमकीचे प्रकरण असल्याचा प्राथमिक तपास आहे. रोहन पारिखला PMO च्या अतिरिक्त सचिवांच्या नावाने एक ई-मेल प्राप्त झाला होता. मात्र, या ई-मेलची वैधता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही, अशी माहिती कोर्टासमोर देण्यात आली. कोर्टाने आरोपीला PMO कार्यक्रमाचा प्रोटोकॉल माहिती होता का?, असा सवाल केला.
वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, रोहन कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी कार्यक्रमस्थळाजवळ गेला होता आणि एका मॉलमधून परफ्यूमही खरेदी केला होता. ‘मी स्वतः पीडित आहे. PMOच्या नावाने मला बनावट माहिती देण्यात आली होती,' असा दावा आरोपीने कोर्टात केला आहे.
पारेखच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, तरुण कपूर नावाच्या व्यक्तीने रोहन पारेखशी संपर्क साधून त्याला पीएमओमध्ये काम करण्याची ऑफर दिली होती. पारेखला कथितरित्या सल्लागाराची (Advisory) भूमिका देण्यात आली होती. तसेच डिफेन्स ॲक्विझिशन पॉलिसीशी संबंधित ई-मेल्स देखील त्याला पाठवण्यात आले होते.
वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, पारेखला पंतप्रधानांच्या अतिरिक्त सचिवांच्या (Additional Secretary to the Prime Minister) नावाने ई-मेल मिळाला होता. याशिवाय अधिकृत असल्याचे भासणारे ऑफर लेटर, ओळखपत्र आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र देखील कथितरित्या देण्यात आले होते. बचाव पक्षाने दावा केला की, पारेख स्वतः एखाद्या मोठ्या कटाचा बळी असण्याची शक्यता आहे. तो प्रत्यक्षात पीएमओसाठी काम करत होता की, पीएमओ अधिकाऱ्यांची ओळख वापरून कोणीतरी त्याची फसवणूक केली, याचा तपास होणे गरजेचे असल्याचे वकिलांनी म्हटले.
पारेखने तपास अधिकाऱ्यांना संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि संभाषण उपलब्ध करून दिले असून तपासात पूर्ण सहकार्य केले आहे, असा दावा बचाव पक्षाने केला. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, पारेखने गणित आणि विज्ञान विषयात बीएससीचे शिक्षण घेतले आहे. तसेच तो जिओपॉलिटिक्स आणि डिफेन्सशी संबंधित धोरणांचा अभ्यास आणि काम करत होता. पीएमओमधून असल्याचे सांगून संपर्क करणाऱ्या व्यक्तींना त्याने आपली संपर्काची माहितीही दिली होती.
बचाव पक्षाने पुढे सांगितले की, डिसेंबर २०२४ पासून पारेखला वैयक्तिक बॉडीगार्ड ठेवण्याच्या सूचना मिळत होत्या. तसेच २०२४ पासून त्याच्याकडे पर्सनल बॉडीगार्ड असल्याचा दावा वकिलांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी पारेख कार्यक्रमस्थळी गेला होता. मात्र, तो खासगी कामासाठी तेथे गेला होता आणि मॉलमध्ये आपल्या होणाऱ्या पत्नीसाठी परफ्यूम खरेदी करण्यासाठीही गेला होता, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. पारेखला कंबरेचा त्रास असल्याचेही वकिलांनी सांगितले. परफ्यूम खरेदी केल्यानंतर तो कार्यक्रमस्थळावरून निघून गेला, असा दावा करण्यात आला.
पीएमओचे बनावट डिजिटल ओळखपत्र पारेखला केवळ स्क्रीनशॉटच्या स्वरूपात पाठवण्यात आले होते आणि त्याची कोणतीही प्रत्यक्ष (फिजिकल) कॉपी देण्यात आली नव्हती, असा दावा बचाव पक्षाने केला.