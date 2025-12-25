English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • नांदेडमध्ये एका क्षणात अख्खं कुटुंब संपलं, भावांची रेल्वेसमोर उडी, आई-वडिलांचा गळफास; अख्खं गाव हादरलं

नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 25, 2025, 01:31 PM IST
नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. एका क्षणात अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. दोन भावांनी आत्महत्या केली असून, घरात आई-वडील मृतावस्थेत आढळले आहेत. भावांच्या आत्महत्येचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. दुसरीकडे आई-वडिलांनी आत्महत्या केली की त्यांची हत्या करण्यात आली याचा पोलीस शोध घेत आहेत. या घटनेनंतर अख्खं गाव हादरलं आहे. 

नेमकं काय झालं?

नांदेड जिल्हयातील मुदखेड तालुक्यातील जवळा मुरार या गावात एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. दोन भावांनी रेल्वे खाली येऊन आत्महत्या केली. यानंतर त्यांच्या आई-वडिलांचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला. आई-वडिलांनी आत्महत्या केली की घातपात झाला याचा तपास सुरु आहे. घटनेचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. आर्थिक विवंचनेतून हा प्रकार घडला असल्याचा नातेवाईक आणि ग्रामस्थांचा प्राथमिक अंदाज आहे. 

22 वर्षीय बजरंग रमेश लखे, 25 वर्षीय उमेश रमेश लखे या दोन सख्ख्या भावाची मुगट रेल्वे स्थानक परिसरात रेल्वेसमोर उडी मारुन आत्महत्या केली. त्यांचे वडील 51 वर्षीय रमेश होनाजी लखे आणि 44 वर्षीय आई राधाबाई रमेश लखे यांचे मृतदेह घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. लखे कुटूंबात हे चार जणच होते. त्यामुळे संपूर्ण कुटूंब संपलं आहे. 

उमेश लखे हा मनसेचा मुदखेडचा माजी तालुका उपाध्यक्ष होता. सामाजिक कार्यातही उमेशचा सक्रिय सहभाग होता. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

