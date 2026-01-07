दहिसरमध्ये शिंदेंच्या शिवसेना कार्यकर्त्यांकडून दोघांना बेदम मारहाण, घरात प्रचाराला विरोध केल्याने केलं रक्तबंबाळ

मुंबईत बीएमसी निवडणूक प्रचारादरम्यान घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या 10 कार्यकर्त्यांविरोधात पोलिसांनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. घरात जबरदस्तीने प्रवेश केल्याचा जाब विचारणाऱ्या दाम्पत्यावर शिवसैनिकांनी हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात महिलेशी गैरवर्तन आणि मारहाणीचे आरोप असून, घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना सोमवारी सायंकाळी सुमारे 7 वाजता मुंबईतील दहिसर पूर्वेतील मिठा घर परिसरात घडली. बीएमसी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी शिवसेनेचे दोन कार्यकर्ते एका दाम्पत्याच्या घरात थेट आत गेले. घरमालक आणि त्यांच्या पत्नीने याला विरोध करत, “कोणाच्या परवानगीशिवाय घरात कसे प्रवेश करता?” असा सवाल केला.
या प्रश्नावरून दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार वाद झाला. वाद वाढत गेल्यानंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी घरमालकाला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. पतीला वाचवण्यासाठी पत्नी मध्ये पडली असता, तिलाही मारहाण करण्यात आली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, यानंतर त्या दोन कार्यकर्त्यांनी इतर शिवसैनिकांना फोन करून बोलावले.
लाथा बुक्क्यांनी मारहाण आणि...
थोड्याच वेळात आणखी काही शिवसैनिक घटनास्थळी पोहोचले. घरमालक बाहेर येताच, सर्वांनी मिळून त्याला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. काठीने मारल्याचाही आरोप आहे. ही संपूर्ण घटना परिसरातील काही नागरिकांनी मोबाईलमध्ये चित्रीत केली होते.
या घटनेनंतर पीडित घरमालकाने एमएचबी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत कलम 352 (मारहाण), 74 (महिलेची लज्जा भंग) तसेच इतर संबंधित कलमांखाली एकूण 10 शिवसैनिकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आतापर्यंत दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित आरोपींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.
या प्रकरणामुळे निवडणूक प्रचाराच्या पद्धतींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, उर्वरित आरोपींनाही लवकरच अटक केली जाईल. व्हायरल व्हिडिओ आणि साक्षीदारांच्या आधारे तपास वेगाने सुरू असून, कायद्यापुढे कोणीही मोठा नाही, असा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.