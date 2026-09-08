/PM मोदींच्या मुंबईतील कार्यक्रमात घुसखोरीचा प्रयत्न? एकाकडे सापडली बंदूक; अटक झालेला 24 वर्षीय तरुण कोण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान त्यांच्या दौऱ्याच्या एक दिवस आधी मुंबईतील कार्यक्रमस्थळी घुसखोरीचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी दोघांना अटक केली असून तिसरा फरार आहे. विशेष म्हणजे त्याच्यातील एकाकडे पंतप्रधान कार्यालयाचं बनावट ओळखपत्र होतं. तर त्याच्या अंगरक्षकाकडे बंदूक होती. दोघांना कोर्टात हजर केलं असता 11 सप्टेंबरपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. मुंबई क्राइम ब्रांच याप्रकरणी पुढील तपास करत आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रम ठिकाणावरून दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं असून यामधील एकाकडून बंदूक जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. नीता अंबानी कल्चरल सेंटरमधून ज्याला ताब्यात घेण्यात आलं, तो स्वतः पंतप्रधान कार्यालयाचा अधिकारी असल्याचे सांगत होता. रोहन पारेख असं अटक करण्यात आलेल्या 24 वर्षीय तरुणाचं नाव आहे. रोहनकडे पंतप्रधान कार्यालयाचे बनावट ओळखपत्रही होते. रोहनसोबत असलेल्या बॉडीगार्डसह फिरत होता. या बॉडीगार्डकडे बंदूक सापडल्याची माहिती आहे. रोहन एक व्यापारी असल्याचं समजत आहे. मुंबई क्राइम ब्रांच याप्रकरणी पुढील तपास करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी (8 सप्टेंबर 2026) सायंकाळी साधारण 5.45 वाजता मुंबईत 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट' (GFF) 2026 च्या सातव्या आवृत्तीचे उद्घाटन करतील. ही आर्थिक तंत्रज्ञानाशी (फिनटेक) संबंधित जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रभावशाली वार्षिक परिषदांपैकी एक आहे. 2020 पासून, GFF हे एक असे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे जिथे धोरणकर्ते, नियामक, मध्यवर्ती बँका, वित्तीय संस्था, फिनटेक कंपन्या, तंत्रज्ञान कंपन्या, गुंतवणूकदार, शिक्षणतज्ज्ञ आणि इतर जागतिक भागधारक आर्थिक क्षेत्राचे भविष्य घडवणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करतात.
डिजिटल पेमेंट्स आणि आर्थिक समावेशकता (financial inclusion) या क्षेत्रांत भारताची नेतृत्व भूमिका अधिक बळकट करतानाच, उपलब्ध क्षमतांचे मूर्त परिणामांमध्ये रूपांतर करणे हे GFF 2026 चे उद्दिष्ट आहे. जगभरातील नागरिक, उद्योग आणि अर्थव्यवस्थांसाठी विश्वसनीय, सर्वसमावेशक आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्तारण्यायोग्य (scalable) परिणाम साध्य करण्यासाठी 'एजंटिक एआय' (agentic AI), प्रोग्राम करण्यायोग्य आर्थिक साधने, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि इतर प्रमुख उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, यावर या परिषदेत चर्चा केली जाईल.
या कार्यक्रमापूर्वी, पंतप्रधान मोदींचा वडोदरा येथे एक नियोजित कार्यक्रम आहे. तिथे ते 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर'चे (WDFC) तीन महत्त्वपूर्ण विभाग देशाला समर्पित करतील; 326 किलोमीटर लांबीचे हे विभाग 20,700 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून विकसित करण्यात आले आहेत. यामध्ये 'न्यू साणंद (उत्तर)–न्यू मकरपुरा', 'न्यू उमरगाव–न्यू सफाळे' आणि 'न्यू सफाळे–न्यू जेएनपीटी' (JNPT) या विभागांचा समावेश आहे.