/टेम्पोने तरुणींसह स्कुटी 150 मीटरपर्यंत फरफटत नेली, दोघी जागीच ठार, लहान मूल जखमी; बारामतीत मन सुन्न करणारा अपघात

Baramati Accident: बारामतीमधील निरा–मोरगाव राज्य मार्गावर भीषण अपघातात दोन तरुणींचा जागीच मृत्यू झाला आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत असलेला एक लहान मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून राज्य मार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. धडकेनंतर टेम्पोने जवळपास 150 मीटरपर्यंत स्कुटीला फरफटत नेलं. नागरिकांनी चालकाला पकडून पोलिसांच्या हवाली केलं. पोलिसांना याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सायंकाळी सुमारे 5 वाजण्याच्या सुमारास निरा–मोरगाव राज्य मार्गावर आयशर टेम्पो आणि इलेक्ट्रिक स्कुटी यांच्यात धडक झाली. गुळूंचेपासून दोन किलोमीटर अंतरावर सोमेश्वर देवस्थानकडे जाणाऱ्या ठिकाणी समोरासमोर जोरदार धडक झाली. अपघात इतका भीषण होता की स्कुटीचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला. आयशर टेम्पोने स्कुटी गाडीला 150 फूट फरपटत नेलं.
अपघातात मुलींच्या हाता पायाला आणि डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने या धडकेत स्कुटीवरील दोन तरुणींचा जागीच मृत्यू झाला. अपघात इतका भीषण होता की पाहणारेही सुन्न झाले होते. अपघातानंतर जखमी झालेल्या एका लहान मुलाला ग्रामस्थांनी तातडीने उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं आहे.
अपघातानंतर आयशर टेम्पो चालक वाहनासह पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, सतर्क ग्रामस्थांनी त्याचा पाठलाग करून पकडलं व पोलिसांच्या स्वाधीन केलं.
ग्रामस्थांकडून अपघात घडलेल्या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षापासून स्पीड ब्रेकर लावण्याची मागणी आहे. गेल्या काही वर्षात 4 ते 5 अपघात होऊन या ठिकाणी काही जण जायबंदी झाले आहेत तर काहींना अपंगत्व आलं आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक नागनाथ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.