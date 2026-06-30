पवारांकडून ठाकरेंकडे आलेले दोन्ही मोठे शिलेदार आठ दिवसांत शिंदेकडे, मोठं राजकारण

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'ऑपरेशन टायगर' सुरू असताना यात गेल्या आठ दिवसात २०१९ मध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतून ठाकरेंकडे आलेले दोन दिग्गज नेते शिंदेच्या शिवसेनेत डेरेदाखल झाले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे.
गेल्या आठ दिवसांपूर्वी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात ऑपरेशन टायगरमध्ये सहा खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेच्या पक्षात प्रवेश केला. यापूर्वी संजय दिना पाटील यांनी २०१९मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून अखंड शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर शिवसेनेची दोन शकलं झाली आणि त्यांना २०२४ मध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून इशान्य मुंबईतून खासदारकीचं तिकीट देण्यात आलं. पण गेल्या आठ दिवसापूर्वी संजय दिना पाटील यांनी ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेचा हात धरला.
आदित्य ठाकरे यांना पहिल्यांदा आमदार बनविण्यासाठी ठाकरेंना वरळीत खेळी केली होती. त्याचा भाग म्हणून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून २०१४ मध्ये पराभूत झालेले सचिन अहिर यांचा शिवसेनेत प्रवेश करून घेण्यात आला. आदित्य ठाकरे यांचा मार्ग सुकर व्हावा यासाठी वरळीतील स्ट्राँगमॅन असलेले सचिन अहिर यांना पक्षात समावून घेऊ त्यांना विधान परिषदेत विजयी करून आणले. आता त्यांनाही शिंदेंनी गळ घातला असून आपल्या पक्षात सामावून त्यांना थेट विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची उमेदवारी जाहीर केली.
सचिन अहिर हे ज्या वेळी शिवसेनेचे विधान परिषदेचे आमदार झालेत, त्यावेळी ते अखंड शिवसेनेत होते. त्यांचे चिन्ह हे धनुष्यबाण होते. त्यामुळे ते आजही टेक्निकली धनुष्यबाणाच्या शिवसेनेतून विधान परिषदेवर निवडून आले होते. त्यामुळे त्यांनी पक्ष बदल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे, कायदेशीर दृष्ट्या अवघड असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले.
भविष्यातील देशाचे राजकारण पाहात पवारांच्या राष्ट्रवादीतून आलेले दोन दिग्गज हे शिंदेच्या शिवसेनेत गेल्याने अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. कालच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन मतप्रवाह दिसून आले. त्यात एकानुसार स्वतंत्र अस्तित्व ठेऊन सरकारमध्ये सामील व्हावे असा मतप्रवाह आहे. तर दुसरा काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा मतप्रवाह आहे. ज्यांना सरकारमध्ये सामील व्हायचे आहेत. त्याच गटातील सचिन अहिर आणि संजय दिना पाटील असू शकतात. त्याचा भाग म्हणून त्यांनी पूर्वाश्रमीच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.