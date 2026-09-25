ठाण्यात धक्कादायक घटना! जोगिला तलावात दोन चिमुकल्या बहिणींचे मृतदेह; परिसरात खळबळ

ठाण्यातील जोगिला तलाव परिसरात दोन चिमुकल्या मुलींचे मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. मृत मुलींमध्ये 7 वर्षीय गंगी उदय कामी आणि 4 वर्षीय आशा गणेश कामी यांचा समावेश आहे. दोन्ही मुली सख्ख्या बहिणी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही चिमुकल्या मुली ठाण्यातील खोपट सिग्नलजवळील आंबेडकर रोड परिसरात राहत होत्या. त्या जोगिला तलावापर्यंत कशा पोहोचल्या आणि तलावात नेमकी कोणत्या परिस्थितीत त्यांचा मृत्यू झाला, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. या घटनेमागील नेमके कारण तपासातून स्पष्ट होणार आहे.
घटनेची माहिती मिळताच राबोडी पोलीस, ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे पथक आणि अग्निशमन दल तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बचावकार्य सुरू करण्यात आले. तलावात शोध घेतल्यानंतर बचाव पथकाने दोन्ही मुलींचे मृतदेह बाहेर काढले.
बचाव पथकाने तलावातून मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर ते पुढील कार्यवाहीसाठी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालय, ठाणे येथे पाठवण्यात आले आहेत. रुग्णालयात आवश्यक वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया केली जात आहे.
या घटनेप्रकरणी राबोडी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. दोन्ही मुली तलावाजवळ कशा पोहोचल्या, त्या पाण्यात कशा पडल्या आणि घटनेच्या वेळी नेमकी परिस्थिती काय होती, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. परिसरातील उपलब्ध माहिती आणि इतर बाबींच्या आधारे घटनेचा तपशील जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या दुर्दैवी घटनेमागील नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.