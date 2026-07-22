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समलिंगी संबंधांसाठी दबाव अन्...; कल्याणच्या जंगलात सापडलेल्या 'त्या' मृतदेहाचे गूढ उकलले

कल्याण तालुक्यातील ममनोली गावाजवळ जंगलात सापडलेल्या अनोळखी मृतदेहाची ओळख पटवण्यात व आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:00 PM IST
समलिंगी संबंधांसाठी दबाव अन्...; कल्याणच्या जंगलात सापडलेल्या 'त्या' मृतदेहाचे गूढ उकलले
Image Credit: two office colleagues for allegedly murdering a co worker over physical relation

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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समलिंगी संबंधांसाठी दबाव अन्...; कल्याणच्या जंगलात सापडलेल्या 'त्या' मृतदेहाचे गूढ उकलले
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