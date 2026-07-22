समलिंगी संबंधांसाठी दबाव अन्...; कल्याणच्या जंगलात सापडलेल्या 'त्या' मृतदेहाचे गूढ उकलले

ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-अहिल्यानगर मार्गावरील कल्याण तालुक्यातील मामनोली गावाजवळ जंगलात अनोळखी इसमाचा मृतदेह सापडला होता. या हत्याकांडाचा छडा लावण्यास ठाणे ग्रामीणच्या स्थानिक गुन्हे शाखा आणि कल्याण तालुका पोलिसांना यश आले आहे. या प्रकरणात 2 आरोपींना अटक अटक करण्यात आले असून हत्येमागील धक्कादायक कारण उघडकीस आले आहे.
कल्याण गुन्हे शाखेच्या पथकाने फक्त 36 तासाच्या आत अटक करण्यात आली आहे. यातील एका गुंडावर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण सात गुन्हे दाखल असून तो सराईत गुन्हेगार आहे. 28 जून 2026 रोजी कल्याण तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता. मृतदेहाची ओळख किशोरचंद कार्तिक साहू वय 42 वर्षे रा. देवगाव ता. मुरबाड अशी पटली. ते मुरबाडमधील मिंडा कंपनीत कामाला होते.
गुन्हा गंभीर असल्याने पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड आणि अपर पोलीस अधीक्षक अनमोल मित्तल यांनी 6 पथके तयार केली. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांनी या हत्येचा छडा लावला आहे. मृताच्या कंपनीतीलच 2 सहकारी कामगारांनी खून केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत व्यक्ती हा समलिंगी होता. तो वारंवार आरोपीकडे शारिरीक संबंधांची मागणी करत होता. तर, आरोपी सातत्याने नकार देत होता. मयत व्यक्तीच्या या वागण्यामुळं आरोपी अस्वस्थ झाला होता आणि त्याने साथीदाराच्या मदतीने त्याची हत्या करण्याचा कट रचला, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.
आरोपींनी पीडित व्यक्तीला लैंगिक संबंधांचे आमिष दाखवून एका निर्जन ठिकाणी नेले. तिथे पोहोचल्यावर त्याच्यावर लोखंडी सळईने वार केले त्यानंतर त्याचा गळा चिरला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह जंगलात टाकून त्यांनी तिथून रळ काढला. मात्र, मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याआधी आरोपींनी मृतकाच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने लुटले. दोन्ही आरोपींना अटक करुन स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने 24 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे दादासाहेब एडके आणि कल्याण तालुका पोलिस ठाण्याच्या पथकाने केली. सध्या पुढील तपास सपोनि मंजुषा शिरसाठ करत आहेत.