पुणे पोलिस दलात खळबळ! महिला पोलीस अधिकाऱ्याला 28 लाखांची लाच घेताना अटक, पैसे कशासाठी घेतले पोलिसांनाही कळेना

Pune Crime News : पुणे पोलिस दलात खळबळ माजवणारी घटना घडली आहे. पुण्यात खाकीला कलंक लागला आहे. एकाच दिवसात दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक झाली आहे. पुणे 28 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना पुणे शहर पोलीस दलातील महिला पोलीस अधिकारी लाचलुचपत विभागाच्या गळाला लागली, तर पीएसआयला 80 हजार रुपयाची लाच घेताना अटक झाली आहे.
पुणे पोलिस आयुक्तालयात एका महिला पोलिस अधिकाऱ्याला 28 लाखाची लाच घेताना लाचलुपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक वैशाली तोटेवार असे या महिला पोलिस अधिकाऱ्याचे नाव आहे. पुणे शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत त्यांची नेमणूक आहे. थेट पोलिस आयुक्तालयात चाल घेतल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, तोटेवार यांनी ही लाच नेमकी कोणासाठी घेतली हे मात्र अद्याप समजू शकले नाही. सर्वात गंभीर प्रकार म्हणजे तोटेवार यांची नुकतीच लोहमार्ग मुंबई येथे बदली झाली असून, त्यांना कार्यमुक्त देखील करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी ही लाच स्वीकारली आहे.
लोहगाव पोलीस ठाण्यात ‘सेटिंग’चा खेळ उघड; PSI ACBच्या जाळ्यात
लोहगाव पोलीस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षक मनोज मधुकर बरुटे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अत्यंत शिताफीने रचलेल्या सापळ्यात रंगेहात पकडत पोलिस खात्यात खळबळ उडवली आहे. जमिनीच्या व्यवहारातील प्रकरणात मदत करण्याच्या नावाखाली ‘सेटिंग’ करण्याचा खेळ सुरू असतानाच हा सापळा यशस्वी झाला.तक्रारदार हा जमीन व्यवसायाशी संबंधित असून, त्याच्याविरोधात दाखल अदखलपात्र गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी व भविष्यात ‘सुरक्षितता’ देण्याच्या बहाण्याने बरुटे यांनी सुरुवातीला 70 हजारांची मागणी केली. मात्र, पडताळणीदरम्यान ही रक्कम थेट 80 हजारांवर नेण्यात आली, हे स्पष्ट झाले.ACB पथकाने पंचासमक्ष सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून 1 मे रोजी सापळा रचला. लोहगाव पोलीस ठाण्याच्या आवारातच 80 हजार रुपये स्वीकारताना बरुटे यांना रंगेहात पकडण्यात आले. पोलिस ठाण्यातच ‘खाकी’ची प्रतिष्ठा मातीमोल करणाऱ्या या प्रकारामुळे नागरिकांत संताप व्यक्त होत आहे.
कारवाईत आरोपीकडून लाच रक्कम जप्त करण्यात आली असून, सुमारे 70 हजार रुपये किंमतीचा Samsung मोबाईलही तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आला आहे. आरोपीच्या निवासस्थानी झडती सुरू असून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 च्या कलम 7 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिस निरीक्षक सुहास हट्टेकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली असून, तपास निरीक्षक अविनाश घरबुडे करत आहेत. या कारवाईवर उपअधीक्षक सतीश वाळके यांचे पर्यवेक्षण होते.