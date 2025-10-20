English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे महापालिकेत खळबळ! पुणे महापालिकेतील दोन बडे अधिकारी निलंबित

पुणे महापालिकेत खळबळ घडोमोड घडली आहे. पुणे महापालिकेतील दोन बडे अधिकारी निलंबित झाले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 20, 2025, 11:45 PM IST
पुणे महापालिकेत खळबळ! पुणे महापालिकेतील दोन बडे अधिकारी निलंबित

Pune News : ऐन दिवाळीत, पुणे महापालिकेत खळबळ उडाली आहे.  पुणे महापालिकेतील दोन बडे अधिकारी निलंबित झाले आहेत.  पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अधिकाऱ्यांना दणका दिला आहे.  पुणे महापालिकेतील टी डी आर खर्ची विभागातील कनिष्ठ अभियंता आणि उपअभियंता यांचे निलंबन झाले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

परवानगी नसताना देखील इमारतीच्या दोन मजल्यांचा टी डी आर अनधिकृतपणे वाढवून दिल्याने आयुक्तांनी कारवाई केली आहे.  कनिष्ठ अभियंता शुभांगी तरुकमारे आणि उपअभियंता संदीप मिसाळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 

पुण्यातील बाणेर परिसरात एका इमारतीला महापालिकेकडून पाच मजले बांधण्याची परवानगी होती. मात्र, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने त्यावर आणखी दोन मजले वाढवण्यासाठी पालिकेतील टी डी आर विभागाकडे अर्ज केला मात्र परवानगी मिळण्यापूर्वीच सहाव्या मजल्याचे काम पूर्ण झाले होते तसेच सातव्या मजल्याचे काम सुरू होते.  ही वस्तुस्थिती संबंधित विभागाच्या या दोन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही तसेच त्यांच्या कर्तव्यात कसुरी आढळल्यामुळे पालिका आयुक्त यांनी ही कारवाई केली आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेने दिले आहेत.  दोन  दिवसांपूर्वीच पुणे महापालिकेतील 3 जणांचे निलंबन करण्यात आलं होते. 

FAQ

1 पुणे महापालिकेत काय घडले आहे?
 ऐन दिवाळीच्या काळात पुणे महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. टी डी आर (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स) विभागातील दोन मोठे अधिकारी निलंबित झाले आहेत. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही कारवाई केली आहे.

2 कोणत्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली?
टी डी आर विभागातील कनिष्ठ अभियंता शुभांगी तरुकमारे आणि उपअभियंता संदीप मिसाळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

3 निलंबनाचे कारण काय आहे?
बाणेर परिसरातील एका इमारतीला महापालिकेकडून फक्त पाच मजल्यांची बांधकाम परवानगी होती. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाने दोन अतिरिक्त मजल्या (सहावी आणि सातवी) वाढवण्यासाठी अर्ज केला होता. परवानगी मिळण्यापूर्वीच सहाव्या मजल्याचे काम पूर्ण झाले आणि सातव्या मजल्याचे काम सुरू झाले. हे अनधिकृत बदल अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या कर्तव्यभंगाची कारवाई झाली.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Two senior officers of Pune Municipal Corporation suspendedpune newsपुणेपुणे अधिकारी निलंबीत

इतर बातम्या

शुभेच्छा दिल्या आणि काही तासांनी निधन झाले; ज्येष्ठ अभिनेत...

मनोरंजन