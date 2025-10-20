पुणे महापालिकेत खळबळ! पुणे महापालिकेतील दोन बडे अधिकारी निलंबित

Pune News : ऐन दिवाळीत, पुणे महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. पुणे महापालिकेतील दोन बडे अधिकारी निलंबित झाले आहेत. पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अधिकाऱ्यांना दणका दिला आहे. पुणे महापालिकेतील टी डी आर खर्ची विभागातील कनिष्ठ अभियंता आणि उपअभियंता यांचे निलंबन झाले आहे.
परवानगी नसताना देखील इमारतीच्या दोन मजल्यांचा टी डी आर अनधिकृतपणे वाढवून दिल्याने आयुक्तांनी कारवाई केली आहे. कनिष्ठ अभियंता शुभांगी तरुकमारे आणि उपअभियंता संदीप मिसाळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
पुण्यातील बाणेर परिसरात एका इमारतीला महापालिकेकडून पाच मजले बांधण्याची परवानगी होती. मात्र, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने त्यावर आणखी दोन मजले वाढवण्यासाठी पालिकेतील टी डी आर विभागाकडे अर्ज केला मात्र परवानगी मिळण्यापूर्वीच सहाव्या मजल्याचे काम पूर्ण झाले होते तसेच सातव्या मजल्याचे काम सुरू होते. ही वस्तुस्थिती संबंधित विभागाच्या या दोन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही तसेच त्यांच्या कर्तव्यात कसुरी आढळल्यामुळे पालिका आयुक्त यांनी ही कारवाई केली आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेने दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच पुणे महापालिकेतील 3 जणांचे निलंबन करण्यात आलं होते.
