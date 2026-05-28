इन्शुरन्स पॉलिसी काढली, पण तपासलीच नाही; तब्बल 55 लाखांचा गंडा, कल्याणमधील व्यावसायिकाला 'त्या' दोन चुका नडल्या

Crime News: कल्याणमध्ये दोन महिलांनी व्यावसायिकाची तब्बल 55 लाखांची फसवणूक केली आहे. विमा योजना आणि लग्नाच्या नावाखाली व्यावसायिकाला गंडा घालण्यात आला.
Crime News: कल्याण शहरात लग्नाचे आमिष दाखवत एका नामांकित व्यावसायिकाची तब्बल 55 लाखांची फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी दोन महिलांना पोलिसांनी अटक केली असून, महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, विमा योजना काढण्याच्या नावाखाली व्यावसियाकाकडून लाखो रुपये घेण्यात आले होते. पण अशी कोणतीही पॉलिसी त्यांनी काढलीच नव्हती. पीडित व्यावसायिकानेही कागदपत्रं पाहण्याची तसदी घेतली नाही आणि तिथेच जाळ्यात अडकला.
कल्याण पश्चिमेतील एका दुकानाच्या मालकाची ओळख जयश्री पाटील हिने मुंबईत राहणाऱ्या रोमा परदेशी हिच्याशी करून दिली होती. रोमा ही एका मोठ्या इन्शुरन्स कंपनीत काम करत असल्याचे सांगत तिने संबंधित व्यावसायिकाशी जवळीक वाढवली. सुरुवातीला विमा योजनेच्या माध्यमातून विश्वास संपादन करण्यात आला.
यानंतर रोमा परदेशीने विमा योजनेच्या नावाखाली व्यावसायिकाकडून लाखो रुपये घेतले. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही योजना सुरू करण्यात आली नव्हती. काही दिवसांनंतर जयश्री पाटीलच्या माध्यमातून रोमा हिने संबंधित व्यावसायिकासोबत लग्न करण्याची तयारी दर्शवली. लग्नासाठी होकार मिळाल्यानंतर दोन्ही महिलांनी वेळोवेळी विविध कारणे सांगत मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळण्यास सुरुवात केली.या दोघींनी मिळून त्यांच्याकडून आतापर्यंत तब्बल 55 लाख रुपये घेतले होते.
फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच संबंधित व्यावसायिकाने महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पोलिसांनी रोमा परदेशी, व जयश्री पाटील या दोघींना अटक केली आहे.