ठाकरेंचा आमदार भाजपच्या वाटेवर? आषाढीच्या व्यस्त दौऱ्यातही मुख्यमंत्र्यांनी दिली वेळ; 'ऑपरेशन कमळ'ला सुरुवात?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा पक्षांतराच्या चर्चांना वेग आला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे माढा मतदारसंघातील आमदार दिलीप सोपल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नुकतीच घेतलेली भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेष म्हणजे आषाढी एकादशीच्या अत्यंत व्यस्त शासकीय कार्यक्रमांमध्येही मुख्यमंत्र्यांनी सोपल यांना वेळ दिल्याने त्यांच्या भाजपप्रवेशाच्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विविध शासकीय कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असतानाही त्यांनी दिलीप सोपल यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठक घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या भेटीत मतदारसंघातील विकासकामे, स्थानिक प्रश्न आणि आगामी राजकीय घडामोडींवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. या भेटीनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांबाबत विविध तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.
दिलीप सोपल यांचे नाव यापूर्वीही भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या चर्चेत आले होते. आता मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या भेटीनंतर त्या चर्चांना पुन्हा वेग आला आहे. मात्र, सोपल किंवा भाजपकडून अद्याप पक्षप्रवेशाबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या चर्चांकडे राजकीय शक्यता म्हणूनच पाहिले जात आहे.
दिलीप सोपल हे माढा मतदारसंघातील प्रभावी नेते मानले जातात. त्यांनी पक्ष बदलल्यास त्या भागातील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सर्व प्रमुख पक्ष पश्चिम महाराष्ट्रातील आपली ताकद वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशा परिस्थितीत सोपल यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.
राजकीय चर्चांदरम्यान काही सूत्रांनी ही भेट मतदारसंघातील प्रलंबित विकासकामे आणि निधीविषयी असल्याचेही सांगितले आहे. विरोधी पक्षातील अनेक आमदार विविध विकासकामांसाठी मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांची भेट घेत असतात. त्यामुळे केवळ भेट झाली म्हणून पक्षांतर निश्चित मानणे योग्य ठरणार नाही, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
या भेटीनंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. दिलीप सोपल भविष्यात कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांचे स्थान महत्त्वाचे असल्याने कोणताही निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.
सध्या दिलीप सोपल यांच्या भाजपप्रवेशाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे पक्षांतराच्या चर्चांवर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. आगामी काही दिवसांत सोपल यांची भूमिका, पक्ष नेतृत्वाशी होणाऱ्या चर्चा आणि राजकीय घडामोडींनंतरच या चर्चांचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत या घडामोडीकडे संभाव्य राजकीय बदल म्हणूनच पाहिले जात आहे.