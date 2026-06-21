उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? खासदार नागेश अष्टीकरांनी व्हिडीओतून सांगितलं कारण

6 खासदार उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची साथ सोडून एकनाथ शिंदेंच्या शिवेसनेत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. याला ऑपरेशन टायगर नाव देण्यात आले असून यामुळे ठाकरे गटात अस्वस्थेचे वातावरण आहे. यातील ओमराजे निंबाळकर यांचे अद्याप तळ्यात मळ्यात चित्र दिसतंय. दरम्यान बंडखोर खासदार नागेश अष्टीकर यांनी व्हिडीओ जारी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला असताना नागेश आष्टीकर यांचा एक व्हिडिओ समोर आला असून त्यामध्ये त्यांनी आपल्या राजकीय भूमिकेबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. पक्षबदलाच्या निर्णयामागे वैयक्तिक स्वार्थ नसून मतदारसंघातील विकासकामे आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची गरज हेच प्रमुख कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना उत्तर देताना आष्टीकर यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. कामं होत नसल्यानं आम्ही हे पाऊल उचललं असे आष्टीकर या व्हिडीओमध्ये म्हणताना दिसतायत. आमच्यावर अविश्वास दाखवला तेव्हाच ठरवलं थांबून फायदा नाही. विकासकामांसाठी सत्तेत जाणं गरजेचं असल्याचे आष्टीकर म्हणाले. मी 2 वर्षांपासून निष्ठेनं काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. मी शिवसेनेतून-शिवसेनेतच गेलोय, असे अष्टीकर म्हणाले.
ओमराजे निंबाळकरामुळे एकनाथ शिंदेंचं टेन्शन वाढलं.ओमराजे शिवसेनेसोबत गेले असल्याची चर्चेमुळे ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याची चर्चा सुरु झाली होती...त्यातच आज ओमराजेंना समोर येऊन आपला कुठलाही निर्णय झाल्याचं स्पष्ट केल्यानं ऑपरेशन टायगरचं भवितव्य धोक्यात आल्याचं बोललं जातंय...ओमराजे निंबाळकर पुण्याहून धाराशिवकडे निघाले असून 4 वाजता ते कार्यकर्ते पदाधिका-यांसोबत चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर ते आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.
खासदार संजय दिना पाटील यांची मुलगी आणि शिवसेना UBTच्या नगरसेविका राजुल पाटील यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली.. मी पक्षातच आहे, शिवसेना UBTसोबतच राहणार.माझा निर्णय मी घेतला असून वडिलांचा निर्णय ते घेतील अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिलीये.. खासदार संजय दिना पाटील यांनी बंडखोरी केल्यानंतर ईशान्य मुंबईत शिवसैनिकांनी ठिकठिकाणी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर राजुल पाटील यांनी मातोश्रीवर येवून त्यांच्या भावना व्यक्त केल्य़ात.
खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरे ईशान्य मुंबईचा दौरा करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार संजय दिना पाटील यांची कन्या राजुल पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंच्या स्वागताचे बॅनर मुंबई उपनगरात लावले आहेत. एकीकडे संजय दिना पाटील याचे शिंदेच्या शिवसेनेचे स्वागत बॅनर झळकत आहेत. तर दुसरीकडे त्यांचीच कन्या राजुल पाटील या उद्धव ठाकरे यांचे स्वागताचे बॅनर झळकताना दिसत आहे.