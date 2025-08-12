एकनाथ शिंदेंमुळेच महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता! मित्रपक्षाने डिवचल्यावर भाजपा म्हणते, 'कोणी कितीही...'

Mahayuti Shivsena Vs BJP: आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये महायुतीमधील घटक पक्ष भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र लढणार की एकला चलोचा नारा देणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. असं असतानाच राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पुन्हा एकदा भाजपला डिवचले आहे. शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि भाजपमधील जुन्या राजकीय जखमेवरील खपली उदय सामंत यांच्या विधानामुळे पुन्हा निघण्याची शक्यता आहे. उदय सामंत यांच्या या विधानावर भाजपानेही प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. उदय सामंत नेमकं काय म्हणालेत आणि त्यावर भाजपाने काय प्रतिक्रिया नोंदवलीये पाहूयात...
शिवसेना एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उत्तर महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक नाशिकमध्ये झाली. या बैठकीमध्ये बोलताना उदय सामंत यांनी विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयांना दिले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लाडकी बहीण यांसह विविध राज्य हिताचे निर्णय घेतले. त्याला राज्यातील जनतेने मतदानातून प्रतिसाद दिल्याचं उदय सामंत म्हणालेत. या बैठकीमध्ये आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाला भरघोस यश मिळावे यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. आम्ही निवडणूक पक्षाच्या राजकीय प्रभावासाठी प्रतिष्ठेची असल्याचा दावा सामंत यांनी केला.
एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची उपमुख्यमंत्री शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री व्हावेत अशी अपेक्षा आहे. अशी भावना असण्यात काहीच गैर नाही. आगामी काळात एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झालेले आम्हाला निश्चितच आवडेल. याबाबत सहकारी आणि विरोधक दोघांनीही राग व्यक्त करण्याची आवश्यकता नाही, असं मत उदय सामंत यांनी व्यक्त केलं आहे.
भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी हे विधान सामंत यांनी कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना केलं असल्याचं नमूद केलं. तसेच महाविकास आघाडीला मिळालेल्या यशामध्ये सर्वांचाचा वाटा असल्याचंही त्यांनी आवर्जून नमूद केलं. तसेच या विधानाचा अर्थ एकनाथ शिंदेंकडे मुख्यमंत्रीपद असावं असा काढणं चुकीचं असल्याचंही भातखळकरांनी म्हटलं आहे. या विजयामध्ये एकनाथ शिंदेंबरोबरच भाजपा आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचाही वाटा होता, असं भातखळकर सांगायला विसरले नाहीत. "कोणी कितीही अलबेल नसल्याचा चालवल्याचा प्रयत्न केला ते यशस्वी ठरणार नाही. त्यांनी जे काही म्हटलं ते स्वाभाविक आणि नैसर्गिक आहे. ते त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलत आहेत. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार विकास करतंय," असं भातखळकर म्हणाले.
1. उदय सामंत यांच्या विधानामुळे महायुतीत तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे का?
उदय सामंत यांच्या विधानामुळे शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपमधील जुन्या राजकीय जखमेवरील खपली पुन्हा निघण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांनी शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा व्यक्त केली, ज्याला भाजपाने वेगळ्या अर्थाने घेण्याचे टाळले आहे.
2. उदय सामंत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत काय आवाहन केले?
उदय सामंत यांनी कार्यकर्त्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाला भरघोस यश मिळवण्यासाठी नियोजन करण्याचे आणि ही निवडणूक पक्षाच्या राजकीय प्रभावासाठी प्रतिष्ठेची मानण्याचे आवाहन केले.
3. उदय सामंत यांच्या विधानाचा राजकीय अर्थ काय आहे?
सामंत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाचे आणि निर्णयांचे कौतुक करून त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा व्यक्त केला, ज्यामुळे शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपामधील राजकीय चर्चांना चालना मिळाली आहे. यामुळे महायुतीतील पक्षांमधील समन्वय आणि नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
4. या विधानावर पुढे काय होऊ शकते?
उदय सामंत यांच्या विधानामुळे महायुतीतील पक्षांमधील समन्वयावर परिणाम होऊ शकतो. भाजपाने याला कार्यकर्त्यांमधील उत्साहाचे विधान मानले असले, तरी यामुळे आगामी निवडणुकीत जागावाटप आणि नेतृत्वाबाबत चर्चा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
5. महायुतीच्या यशाचे श्रेय कोणाला देण्यात आले आहे?
उदय सामंत यांनी विधानसभा निवडणुकीतील यशाचे श्रेय एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयांना दिले, तर अतुल भातखळकर यांनी यशात सर्वांचा (महायुतीतील सर्व पक्षांचा) वाटा असल्याचे नमूद केले.