ठाकरेंच्या युतीचा महा'पंच', 'या' महानगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र मैदानात उतरणार

कृष्णात पाटील (प्रतिनिधी) मुंबई : मागील अनेक दिवसांपासून ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा होती. मात्र, अखेर ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे आणि नाशकात ठाकरेंचं ठरल्याची माहिती आहे. तसंच मुंबईबाबतही लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे पालिका निवडणुकीत एकत्र मैदानात उतरणार आहेत.. राज्यातील पाच महत्त्वाच्या पालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. मागील अनेक दिवसांपासून ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा होती, मात्र अखेर ठाकरे बंधूंचं ठरल्यानं पालिका निवडणुकीची लढाई लढण्यासाठी दोन्ही पक्षाकडून मोर्चेबांधणी सुरू करण्यात आलीय.
नवी मुंबई
ठाणे
पुणे
कल्याण-डोंबिवली
आणि नाशिक या पाच महानगरपालिकेत ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
दरम्यान या पाच महानगरपालिकेत जागावाटपावरही चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मुंबईतील जागावाटपावर देखील ठाकरे बंधूंची चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय, तर दुसरीकडे सत्ताधा-यांनी मात्र ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे काही फरक पडणार नसल्याचं म्हटलंय. संघटनात्मक ताकद मजबूत असलेल्या ठिकाणी दोन्ही बंधूंनी लक्ष केंद्रीत केलंय. तसंच दोन्ही पक्षाकडून स्थानिक नेतृत्वावर जागावाटपाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याची देखील माहिती आहे.
मुंबईत ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून जागावाटपाच्या चर्चेची जबाबदारी अनिल परब, वरूण सरदेसाई, सूरज चव्हाण यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आलीय. तर मनसेकडून बाळा नांदगावकर आणि नितीन सरदेसाईंना ही जबाबदारी देण्यात आलीय. ठाण्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून राजन विचारे आणि मनसेकडून अविनाश जाधव यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आलीये. कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेकडून वरूण सरदेसाई तर मनसेकडून राजू पाटलांना जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती दिली. पुणे आणि नाशिकची जबाबदारी दोन्ही पक्षाच्या संपर्कप्रमुख आणि स्थानिक नेत्यांवर सोपवण्यात आलीय.
डिसेंबरमध्ये पालिका निवडणुकींची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ठाकरे बंधूंनी देखील रणनीती आखली असून मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशकात ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मुंबईतही लवकरच युतीची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतीय.