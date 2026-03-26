  • उद्धव, रश्मी ठाकरे आणि अशोक खरात यांच्यात ताजमध्ये बैठक; काय घडलं नेमकं? शिंदेंच्या शिवसेनेकडून गौप्यस्फोट!

'उद्धव, रश्मी ठाकरे आणि अशोक खरात यांच्यात ताजमध्ये बैठक'; काय घडलं नेमकं? शिंदेंच्या शिवसेनेकडून गौप्यस्फोट!

Sheetal Mhatre On Thackeray Family: कॅप्टन खरात यांच्या संस्थेला नळ जोडणी नेमकी कोणी करून दिली याबाबतची मध्यस्थी कोणी केली याचे उत्तर आधी सुषमा अंधारांनी द्यावं, असे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या शितल म्हात्रेंनी म्हटलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 26, 2026, 05:37 PM IST
'उद्धव, रश्मी ठाकरे आणि अशोक खरात यांच्यात ताजमध्ये बैठक'; काय घडलं नेमकं? शिंदेंच्या शिवसेनेकडून गौप्यस्फोट!
अशोक खरात

Sheetal Mhatre On Thackeray Family: भोंदू बाबा अशोक खरातचे कारनामे जगासमोर आल्यानंतर संताप व्यक्त केला जातोय. सर्व स्तरातून अशोक खरातवर टीका होतेय. खरातला शासकीय योजनेचा फायदा कोणाच्या काळात मिळाला, यावरुन राजकारण रंगलेलं पाहायला मिळतय. या विषयाने दोन्ही शिवसेना आमनेसामने आल्या असून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. दरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या शितल म्हात्रे यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला. काय म्हणाल्या शितल म्हात्रे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

कॅप्टन खरात यांच्या संस्थेला नळ जोडणी नेमकी कोणी करून दिली याबाबतची मध्यस्थी कोणी केली याचे उत्तर आधी सुषमा अंधारांनी द्यावं, असे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या शितल म्हात्रेंनी म्हटलंय.  'ताज का राज' नेमका काय आहे? हे सुषमा अंधारे यांनी पहाव, असा सल्लाही त्यांनी दिला. 

ठाकरेंवर आरोप

उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि अशोक खरात यांची बैठक ताज हॉटेलला झाली आणि खरात याना पाणी कनेक्शन द्यायचे हे तिथेच ठरले असा गौप्यस्फोट शितल म्हात्रे यांनी केलाय. सुषमा अंधारे यांना वैयक्तिक मी काहीही म्हणाले नाही. पण मी केलेले ट्विट त्यांना का झोंबंल? हे मला अजूनही कळालेलं नाही. सुषमा अंधारे यांना खासदारकी मिळाली नाही. आता त्यांचा डोळा उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवर आहे. त्यासाठी आटापिटा सुरु असल्याचे शितल म्हात्रे म्हणाल्या. 

मातोश्रीतील बैठकीत खडाजंगी

उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर खासदारांची बोलवली होती. बैठकीत खडाजंगी झाली असून प्रियंका चतुर्वेदी यांना खासदारकी मिळाली नसल्याने थेट आदित्य ठाकरे यांनी संजय राऊत यांची या बैठकीत कॉलर धरली, असे शितल म्हात्रे म्हणाल्या. ठाकरेंच्या शिवसेनेचा खासदार आदित्य ठाकरेंवर नाराज आहेत. त्यांनी तरी फिरले पाहिजे असे त्यांना वाटते.

आमच्यावेळी, 'ज्यांना जायचे असेल त्यांनी जा', अशी भाषा होती, परंतु आता परिस्थिती बदलली तशी भाषा बदलली आहे. आता तुमच्या भरवशावर मी आहे असे शब्द बाहेर पडत असल्याचे शितल म्हात्रे म्हणाल्या. 

झिरवळ प्रकरणावर काय म्हणाल्या?

यावेळी शितल म्हात्रे यांनी झिरवळ यांच्या कथित व्हायरल व्हिडिओवर भाष्य केलंय.  नरहरी झिरवळ यांचा देखील व्हिडिओ समोर आलेला आहे. शासकीय निवासस्थानाचा वापर करून जर यामध्ये गैरप्रकार झाला असेल तर नक्कीच याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे त्या म्हणाल्या.  असे व्हिडिओ समोर आल्याने नक्कीच महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला गालबोट लागतं. तर पुणे जमीन घोटाळ्या प्रकरणी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे योग्य तो न्याय देतील, असेही त्या म्हणाल्या. 

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

