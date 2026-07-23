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'त्यांनीच जन्म दिल्यावर पोराकडे बघायला नको?' CJI सूर्यकांत यांच्या 'Video पाहायला वेळ नाही'वरुन राज ठाकरेंचा टोला

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 26 जुलै रोजी शक्तीप्रदर्शन पद्धतीचा मोर्चा आयोजित करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:06 PM IST
'त्यांनीच जन्म दिल्यावर पोराकडे बघायला नको?' CJI सूर्यकांत यांच्या 'Video पाहायला वेळ नाही'वरुन राज ठाकरेंचा टोला

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'त्यांनीच जन्म दिल्यावर पोराकडे बघायला नको?' CJI सूर्यकांत यांच्या 'Video पाहायला वेळ नाही'वरुन राज ठाकरेंचा टोला
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