म मराठीचा आणि म... दुसरा 'म' कशाचा? जाणून शॉक व्हाल; उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंचा सर्वात मोठा राजकीय प्लान

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Alliance : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती झाली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसे यातील जागावाटप अंतिम टप्पयात असल्याची माहिती खासदार संजय राऊतांनी दिली. मुंबईचं जागावाटप चर्चा लवकरच पूर्ण होईल. इतर ठिकाणीही जागावाटप अंतिम टप्प्यात असल्याचं त्यांनी सांगीतलं. दोन्ही पक्षांमध्ये कुठलाही विसंवाद नाही त्यामुळे येत्या 2 दिवसांत युतीची घोषणा होईल अशी माहिती संजय राऊतांनी दिली. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी विशेष रणनीती आखली आहे. मुंबईत ठाकरे बंधूंचं 'M' फॅक्टरवर विशेष लक्ष दिले आहे. एक 'म' मराठीचा आहे तर दुसरा 'म' कशाचा आहे ते जाणून घेऊया.
मुंबईत ठाकरे बंधूंचं M फॅक्टरवर विशेष लक्ष असल्याचं समोर आले आहे. ठाकरे बंधूंनी मराठी मतदारांसोबतच मुस्लीम मतदारांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. काँग्रेस सोबत नसली तरी मुस्लीम मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याची रणनीती उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी आखली आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत मुस्लिम समाज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाच्या पाठिशी उभा राहिल्याचे दिसून आले. त्यावेळी कॉंग्रेस सोबत असल्याचा फायदाही काही प्रमाणात उद्धव ठाकरेंना झाला होता.
हेच चित्र मुंबई महापालिका निवडणुकीतही दिसू शकते. मुंबईतील 40 वॉर्डात मुस्लीम मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे या वॉर्डांवर ठाकरे बंधूंची विशेष नजर आहे. मात्र या वॉर्डात कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, एमआयएम हे पक्षही वाटेकरी आहेत. या वाटेकऱ्यांचा पारंपारिक मतदार मतदार खेचण्याचे आव्हान ठाकरे बंधुंपुढे आहे. पण राज ठाकरेंच्या पाठिशी मुस्लिम समाज तितक्याच ताकदीने उभा राहिल का याबाबतीत शंका येतंय. कारण राज ठाकरेंनी यापूर्वी घेतलेली मस्जिदीवरील भोंग्याबाबत घेतलेली भूमिका.
भाजपला थेट अंगावर घेणारा उद्धव ठाकरेंचा मुस्लिमांना अधिक जवळचे वाटू लागला. त्याचप्रमाणे जर राज ठाकरे यांनीही भाजप विरोधाची धार तीव्र केली तर मुस्लिमांचे मत परिवर्तन होवू शकते आणि काही प्रमाणात राज ठाकरेंच्या पाठिशी हा समाज राहू शकतो, असा कयास बांधला जातोय. त्यामुळेच दोन्ही ठाकरे बंधूंनी त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी राज ठाकरे अॅक्शन मोडवर आलेत. या निवडणुकांसाठी राज ठाकरेंनी आता स्वतः मुंबई पिंजून काढण्यात सुरुवात केलीय. आज सकाळी राज ठाकरेंनी ईशान्य मुंबईतील विविध भागांना भेटी दिल्या. भांडुप, मानखुर्द, देवनार, कुर्ला नेहरुनगर इथल्या मनसेच्या कार्यालयाचं उदघाटन राज ठाकरेंनी केलं.. तर उद्या पश्चिम उपनगरातील 8 विधानसभा मतदारसंघात राज ठाकरे दौरा करतील. निवडणूकीपूर्वी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढवण्याकरता संपूर्ण मुंबईत राज ठाकरेंचे दौरे आयोजित करण्यात आलेत.