  शिवसेनेचे 99 नगरसेवक निवडून आले, 45 पक्ष सोडून गेले, मनसेचा एकही नगरसेवक नाही; दोन्ही ठाकरेंचे किती नगरसवेक जिंकणार?

शिवसेनेचे 99 नगरसेवक निवडून आले, 45 पक्ष सोडून गेले, मनसेचा एकही नगरसेवक नाही; दोन्ही ठाकरेंचे किती नगरसवेक जिंकणार?

उद्धव ठाकरेंकडे सध्या 54 नगरसेवक आहेत. तर, राज ठाकरे यांच्या मनसेचा एकही नगरसेवक नाही. दोन्ही ठाकरेंचे  किती नगरसवेक जिंकणार याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. अशातच भाजप नेत्याने ठाकरेंचे किती नगरसेवक जिंकून येणार याचा आकडा सांगितला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 14, 2026, 10:11 PM IST
शिवसेनेचे 99 नगरसेवक निवडून आले, 45 पक्ष सोडून गेले, मनसेचा एकही नगरसेवक नाही; दोन्ही ठाकरेंचे किती नगरसवेक जिंकणार?

Municipal Corporation Election 2026:  मुंबई महापालिकेचे निवडणुक चर्चे आहे ती ठाकरे बंधूच्या युतीमुळे. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे (Shivsena UBT Chief Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेनेसोबत राज ठाकरे यांची मनसे म्हणजेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS Chief Raj Thackeray)  निवडणुकीच्या रिंगमात उतरली आहे. ठाकरे बंधू आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना (Eknath Shinde Shivsena) यांच्यात मुंबईमध्ये 87 वॉर्डमध्ये ठिकाणी थेट लढत होणार आहे. शिवसेनेचे 99 नगरसेवक निवडून आले होतेय. पक्ष फुटल्यानंतर  45 नगरसेवकांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली. आता उद्धव ठाकरेंकडे 54 नदरसेवक आहेत.  मनसेचे एकही नगरसेवक नाही.  दोन्ही ठाकरेंचे किती नगरसवेक जिंकणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 

कोण किती जागांवर लढत आहे?

मुंबईमध्ये एकूण 227 प्रभाग आहेत. या 227 जागांपैकी शिवसेना UBT आणि भाजपच्या उमेदवारांमध्ये 97 ठिकाणी थेट लढत होणार आहे. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीमध्ये ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रितपणे निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेस ही निवडणूक वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेऊन लढवत आहे. मुंबईमध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे 163, मनसे 53, भाजप 137 आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना 90 जागांवर निवडणूक लढवत आहे.

 2017 मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे एकूण 99 नगरसेवक निवडूण आले होते. शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे  54 नगरसेवक आहेत. जवळपास 45 नगरसेवक ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंसोबत गेले. 2017 च्या निवडणुकीत मनसे पक्षाचे 7 नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र, त्यातील एक नगरसेवक शिंदे यांच्या शिवसेनेत आणि सहा नगरसेवक ठाकरेंच्या शिवसेनेत गेल्याने मनसेकडे एकही नगरसेवक नाही. यामुळे ठाकरे बंधू किती जागा जिंकणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. 

मनसे इतक्या जागा जिंकणार... भाजप नेत्याचा दावा

ठाकरे बंधू किती जागा जिंकणार याची चर्चा असतानाच भाजपचे नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil)  यांनी मोठा दावा केला आहे. मुंबईत ठाकरेंच्या शिवसेनेला 45, राज ठाकरेंच्या मनसेला 20 जागा मिळतील असं भाकित चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे. हे महापौैर करायला निघालेत असं म्हणत चंद्रकांत पाटील यांनी टोला लगावला. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

