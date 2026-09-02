उद्धव ठाकरेंना कोणत्या फोन कॉलची वाटतेय भीती? 'मातोश्री'वरील बैठकीत म्हणाले, ‘...तर तो कॉल रेकॉर्ड करून ठेवा!’

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिकेमध्येही ऑपरेशन टायगरचं नियोजन असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर मुंबईतील विभाग प्रमुखांची बैठक बोलावली. 'मातोश्री'वरील बैठकीत मुंबईतील सद्यस्थितीचा आढावा घेताना उद्धव ठाकरेंनी एक वेगळा सल्ला दिला आहे. आमदार, खासदार यांच्यानंतर नगरसेवक शिंदेंच्या सेनेत जाणार या चर्चांनंतर झालेल्या या बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरेंनी, "आमदार, नगरसेवकांना पक्ष सोडण्यासाठी कोणत्याही एजंटचा फोन अथवा संदेश आल्यास त्याची नोंद ठेवा, कॉल रेकॉर्डिंग करा," असा सल्ला दिला आहे. "आपआपल्या विभागातील एसआयआर याद्यांवर कटाक्षाने नजर ठेवून पनवेलमध्ये घडलेल्या प्रकाराची पुनरावृत्ती आपल्या विभागात होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत, अशी माहिती उद्धवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी मंगळवारी दिली.
मुंबईत मातोश्री निवासस्थानी उद्धव ठाकरे यांनी खारघरमध्ये एसआयआर फॉर्म झेरॉक्स प्रकरणानंतर पनवेलमधील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर मुंबईतील विभाग प्रमुख, लोकप्रतिनिधी व महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. खारघरमध्ये एसआयआरच्या कोऱ्या अर्जाच्या झेरॉक्स प्रती सापडल्याचा प्रकार घडला. मात्र, पदाधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून असे प्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घेण्याच्या सूचना ठाकरेंनी दिल्या. तसेच, आगामी दसरा मेळावा, महापालिका व पोलिस परवानगी, पक्षाची सदस्य नोंदणी, गणेशोत्सव व दहीहंडीच्या माध्यमातून जनसंपर्क वाढविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
पनवेलमधील एसआयआर घोटाळा पकडून देणारा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा पदाधिकारी आणि महापालिका गटनेत्याने मंगळवारी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. यावेळी एसआयआर प्रारूप यादीवर लक्ष द्या, कुठे बोगस नावं आढळतायत किंवा नोंदी झाल्याचं नाहीत अशा मतदारांवर लक्ष ठेवा आणि त्याची तक्रार करा असे आदेश उद्धव ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना दिले. पनवेल प्रकरणातील बीएलओवर कारवाई झाली असली तरीही, निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन याविषयी तक्रार करणार असल्याचं पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. पनवेल, नवी मुंबईत अडीच लाखावर नागरिकांची नोंदणीच झाली नसल्याची शिवसेनेची तक्रार असून यासंदर्भातील सविस्तर माहिती ठाकरेंनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून समजून घेतली.
शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाचे प्रकरण तसेच गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे शिवसेनेचे प्रकरण सूचीबद्ध आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला असून उद्या शिंदे गटाचे वकील बाजू मांडणार आहेत.