मातोश्रीवरील बैठकीची Inside स्टोरी आली समोर; शिंदे आणि भाजपाच्या प्रस्तावावर चर्चा, उद्धव ठाकरे नगरसेवकांना म्हणाले 'तुम्हाला कुठेही...'

Uddhav Thackeray Guidance to KDMC Corporators at Matoshree: राज्यात सध्या मुंबईपेक्षाही कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका जास्त चर्चेत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत आपला महापौर बसवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून राजकीय गणितं जुळवली जात आहेत. याचाच भाग म्हणून खासदार श्रीकांत शिंदे यांना मनसेच्या नगरसेवकांची भेट घेतली. यानंतर मनसेने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. दुसरीकडे भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने ठाकरेंच्या नगरसेवकांशी संपर्क साधला असून प्रस्ताव दिला आहे. नगरसेवकांनीच मातोश्रीबाहेर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. दरम्यान मातोश्रीच्या बैठकीत काय घडलं याची इनसाईड स्टोरी समोर आली आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेत स्थानिक पातळीवर मनसेने घेतलेल्या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे नाराज असल्याची माहिती आहे. खासदार संजय राऊत यांनीही 'उद्धव ठाकरेंनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला' असल्याची माहिती दिली होती.
कल्याण डोंबिवलीतील नवनिर्वाचित नगरसेवक उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी बुधवारी रात्री मातोश्रीवर पोहोचले होते. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी कल्याण डोंबिवलीमधील नगरसेवकांना धीर दिला. तुम्हाला सन्मानजनक वागणूक मिळेल असा शब्द उद्धव ठाकरेंनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या बैठकीत दिला आहे. "तुम्हाला कुठेही वाळीत टाकले जाणार नाही, तुम्ही भविष्याची चिंता करू नका," असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी या नगरसेवकांना दिला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे आज मातोश्री येथे पक्षप्रमुख मा. श्री. उद्धवसाहेब ठाकरे ह्यांनी अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या ह्यावेळी युवासेनाप्रमुख शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे, शिवसेना सचिव… pic.twitter.com/Ge3Zvf3W0E
— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) January 21, 2026
नगरसेवकांनी आम्हाला दोन्ही पक्षाकडून संपर्क साधला जात आहे आणि प्रस्ताव समोर ठेवले जात आहेत याबद्दल नेमकं काय करावं? अशी विचारणा केली आणि उद्धव ठाकरेंचे मार्गदर्शन मागितलं. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी आपण विरोधी पक्षात बसणार आहोत. मात्र यामध्ये सुद्धा तुम्हाला सन्मानजनक वागणूक मिळेल यासाठी आपण पूर्ण प्रयत्न करू असं आपल्या नगरसेवकांना म्हटलं आहे
कुठलाही प्रस्ताव जरी आला तरी पक्ष पातळीवर पक्ष यासंदर्भात निर्णय घेईल. त्यामुळे सध्या तरी विरोधी बाकावर कल्याण डोंबिवली मध्ये आपण बसणार आहोत, असं उद्धव ठाकरेंनी नगरसेवकांसमोर स्पष्ट केलं.
मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी असा निर्णय का घेतला? हा निर्णय घ्यायला नको होता जर मनसे आणि आपल्या पक्षाचे सर्व नगरसेवक एकत्र राहिले असते तर एक ताकदीचा विरोधी गट कल्याण डोंबिवली महापालिकेत बसला असता, असं उद्धव ठाकरेंनी नगरसेवकांना सांगितलं.
मातोश्रीवरील भेटीनंतर गटनेते उमेश बोरगावकर यांनी सांगितलं होतं की, "पाठिंबा मागण्यासाठी आमच्याशी भाजपा आणि शिंदेसेनेने संपर्क साधला आहे. जर सन्मान होत असेल तर त्या प्रस्तावाचा विचार करु". शिदेंना पाठिंबा देणार का? असं विचारलं असता त्यांनी तसा प्रस्ताव येऊ द्या असं म्हटलं. प्रस्ताव आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या पातळीवर निर्णय होईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आमची यासंदर्भात उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा झाली आहे. अन्यथा सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका निभावू शकतो असं ते म्हणाले आहेत. "आम्हाला शिंदेंसोबत जाण्याचं काही वावडं नाही असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. आमची दीपेश म्हात्रेंसोबत चर्चा झाली असून, त्यांनी प्रस्ताव दिला आहे. भाजपाकडून प्रस्ताव आला आहे. त्याबाबत चर्चा सुरु असून, वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेऊ," असं त्यांनी सांगितलं.