Uddhav Thackeray : '50 खोके घेतले त्यांच्याकडे...तुम्ही तो चाबूक दिला', हंबरडा मोर्चातून महायुतीवर उद्धव ठाकरेंनी ओढला आसूड

Uddhav Thackeray : छत्रपती संभाजीनगरमधील हंबरडा मोर्चातून उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 11, 2025, 03:25 PM IST
Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हंबरडा मोर्चा काढला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोर्चात भाषण करताना उद्धव ठाकरेंनी महायुतीवर आसूड ओढला. नेहमी प्रमाणे त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महायुतीवर शा‍ब्दिक चाबकांचा वार केला. त्यांनी या भाषणातून 50 खोक्यांचीही आठवण करुन दिली. 

उद्धव ठाकरे भाषणात काय म्हणालेत?

हबंरडा मोर्चात भाषण करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, 15 दिवसांपूर्वी मी मराठवाड्यात आलो होतो तेव्हा पाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भेटलो होतो. तेव्हाच शेतकऱ्यांना सांगितलं होतं की, जोपर्यंत सरकार कर्जमुक्ती करणार नाही तोपर्यंत सरकारचा पिछा सोडणार नाही. गेल्यावेळी पाऊस आणि आता कडक ऊन आहे. आम्ही शहरी बाबू, लोकं विचारतात हे काय जाणार तिकडे. दोन गोष्टी करुन दाखवल्यात. एवढंच नाहीतर परंपरेप्रमाणे दसरा मेळावा घेतला तोही पाऊस पडत असताना चिखलात घेतला. आज तर कडक ऊन आहे. पण दसऱ्या मेळाव्याच्या वेळी विचारणा होत होती, लोकं चिखलात कसे बसणार. शेतकरी ऊन वारा पावसात अन्न धान्य पिकवतो. त्यांचं आयुष्य चिखलात असतं. आपण साधी सभा घेऊ शकत नाही, असा सवाल मी त्यावेळी विचारला होता. बोलणाऱ्यांना बोलू द्या. तुमच्या प्रत्येक संकटावेळी शिवसेना तुमच्यासोबत असून संकटाशी लढल्याशिवाय राहणार नाही. 

तर ते पुढे म्हणालेत की, लक्षात घ्या 50 हजार हेक्टरी आपण कुणाकडे मागत आहोत. ज्यांनी 50 खोके घेतले त्यांच्याकडे मागत आहोत. हे असे तसे वठणीवर येणार नाही. तुम्ही जो चाबूक दिला. तो चालवावा लागेल. त्यानंतर हे वठणीवर येतील, अशी घणाघाती टीका ठाकरे यावेळी उद्धव ठाकरेंनी केली. 

उद्धव ठाकरेंनी या भाषणातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदत निधीचीही थट्टा केली. ते म्हणाले की, 31 हजार कोटीचं पॅकेज, इतिहासातील सर्वात मोठं पॅकेज म्हणतात. हे सर्वात मोठं पॅकेज नसून इतिहासातील सर्वात मोठी थाप आहे. आजपर्यंत कोणी ही थाप मारली नव्हती. इतिहासातील पहिली मोठी थाप फडणवीस सरकारने केली असा टीका उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केली. 

प्रश्न 1: हंबरडा मोर्चा कशाबाबत आहे?
उत्तर: उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हंबरडा मोर्चा काढण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या या मोर्चात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती आणि मदतीच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.

प्रश्न 2: उद्धव ठाकरेंनी मोर्चात महायुतीवर काय टीका केली?
उत्तर: उद्धव ठाकरेंनी नेहमीप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीवर शाब्दिक चाबुकांचा वार केला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या संकटाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारवर घणाघाती टीका केली आणि शिवसेनेच्या समर्थनाची हमी दिली.

प्रश्न 3: उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या पूर्वीच्या भेटीबाबत काय सांगितले?
उत्तर: उद्धव ठाकरेंनी सांगितले की, १५ दिवसांपूर्वी मराठवाड्यात आलो होतो आणि पाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भेटलो. तेव्हा शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की, जोपर्यंत सरकार कर्जमुक्ती करणार नाही तोपर्यंत पिछा सोडणार नाही.

