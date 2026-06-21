ओमराजे निंबाळकर राजकीय निर्णय जाहीर करत असताना उद्धव ठाकरे यांचे मोठे वक्तव्य

Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 खासदार फुटले आहेत. ओमराजे निंबाळकर यांना शिवसेनेने भावनिक साद घातली. मात्र, सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले असून ओमराजे निंबाळकर यांनी अखेर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. धराशीवमध्ये ओमराजे निंबाळकर राजकीय निर्णय जाहीर करत असताना मुंबईत उद्धव ठाकरे यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.
ओमराजे निंबाळकर त्यांचा राजकीय निर्णय जाहीर करत असताना उद्धव ठाकरे यांचे मुंबईत मोठे वक्तव्य केले आहे. ठाकरेंच्या फुटीर 6 खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांना एक पत्र लिहीले आहे, या पत्रात अनेक धक्कादायक दावे केलेत. ठाकरेंचा पक्ष मुख्य विचारधारेपासून भरकटला आहे. तसंच पक्षाला काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा विचार सुरू होता असा दावा पत्रातून करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. याच वक्तव्यावरुन उद्धव ठाकरे यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. काँग्रेसने शिवसेना कधी फोडली नाही असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
ज्यांना लढायचे आहे त्यांनी समोर येऊन लढा. मैदानात आल्यानंतर कळेल खरी ताकद कुणीची आहे. त्यामुळे औकातीत राहा अस म्हणत थेट एकनाथ शिंदे यांचे नाव घेत उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. मी मतदारांची माफी मागतोय असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी फुटलेल्या खासदारांच्या मतदार संघांतील लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेचा उमेदवार म्हणून तूम्ही रक्ताचे पाणी केलेत. भाजपला गल्लीतलं कुत्र विचारत नव्हतं. भाजप दुसऱ्यांची पोरं चोरून मोठी झालेली पार्टी आहे. काल कोल्हापुरात उपटसुम्बा येऊन गेला असं म्हणत त्यांनी अमत शहांवर निशाणा साधला.
आमची स्थापना मराठी माणसांच्या न्याय हक्का साठी झाली आहे. हे उपरे जनतेत जाऊ शकत नाहीत. हा दाढी सुद्धा भाड्याची लावत असेल. जर खासदार झाला नसता तर हमीभाव मिळाला असता का? मिंदे ला आमदार मंत्री कुणी केले असा सवाल उपस्थित करत ठाकरेंनी शिंदेंवर चौफेर टीका केली.
आज मला अभिमान आहे. ही माझी शाखा भेट आहे. गद्दारीचा सूड आपल्याला निवडणुकीत घ्यावा लागेल. मी आव्हान देतोय. हाताला काम न देता डोकी भडकावत आहेत. ही शाखा भेटीची गर्दी गद्दाराच्या बापाला आजोबाला दाखवा असं ठाकरे म्हणाले.
बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरेंनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी ईशान्य मुंबईचा दौरा केला. या दौ-यात त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर 27, 28 आणि 29 जून रोजी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रातील इतर पाच खासदारांच्या मतदारसंघाचा दौरा करणार आहेत. त्यांच्या या दौ-याची सुरुवात यवतमाळपासून होणार असून शिर्डीत दौ-याची सांगता होणार आहे. 27 जून रोजी उद्धव ठाकरे यवतमाळ आणि हिंगोलीत दौरा करणार आहेत. 28 जून रोजी परभणी आणि धाराशिवमध्ये तर 29 जून रोजी शिर्डीत दौरा करणार आहेत.