रामरक्षा आंदोलनातून ठाकरेंकडून पुन्हा जय श्रीरामचा नारा, पक्षातील पडझड थांबेल?

आधी खासदार आणि आता आमदार फुटीचे धक्के सहन करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी आता राममंदिरातील दान चोरीविरोधात मैदानात उतरण्याची घोषणा केलीय. 5 जुलैला ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीनं रामरक्षा आंदोलन केलं जाणारेय.. त्यामुळं या आंदोलनाच्या माध्यमातून जय श्रीरामचा नारा देत, ठाकरेंनी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाची हाक दिल्याचं पाहायला मिळतंय.
मागच्या काही दिवसांपासून राजकारणात मोठे धक्के सहन करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी शुक्रवारी मोठी घोषणा केली.अयोध्येतील राममंदिरातील दानचोरीविरोधात देशभरात संतापाची लाट असतानाच, उद्धव ठाकरेंनी या दानचोरीविरोधात मैदानात उतरण्याची घोषणा केलीय. शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत, उद्धव ठाकरेंनी 5 जुलैला रामरक्षा आंदोलनाची घोषणा केली. महाराष्ट्र जागा झाला की देश जागा होतो असं म्हणत ठाकरेंनी अयोध्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचीही माहिती दिली. या आंदोलनाच्या माध्यमातून ठाकरेंनी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाची हाक दिल्याचं पाहायला मिळतंय.
उद्धव ठाकरेंनी राममंदिरातील दानचोरीचा धागा थेट पक्ष फोडाफोडीशी जोडला. राम मंदिरातील चोरीच्या पैशाचा वापर पक्ष फोडण्यासाठी केला जात असल्याचा घणाघात ठाकरेंनी केला. ज्याला शिंदेंच्या शिवसेनेनंही प्रत्युत्तर दिलं. राममंदिरातील दानचोरीविरोधात विरोधात मैदानात उतरत ठाकरेंनी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा नारा दिलाय. पण, ठाकरेंच्या या हिंदुत्वावर महायुतीच्या नेत्यांनी मात्र टीका करायला सुरुवात केलीय.
आधी 6 खासदार आणि त्यानंतर सचिन अहिरांच्या खेळीनं आमदारानंही ठाकरेंची साथ सोडली. या सगळ्या एकामागून एक बसणाऱ्या धक्क्यातून सावरत ठाकरेंनी आता हिंदुत्वाच्या मार्ग पत्करल्याचं दिसतंय. 5 जुलैच्या रामरक्षा आंदोलनातून उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा जय श्रीरामचा नारा देतायेत. त्यामुळं ठाकरेंचा ही हिंदुत्वाची हाक, त्यांच्या पक्षातील पडझड थांबते का? महाराष्ट्रात राजकारणात ठाकरेंच्या हिंदुत्वाचे काय पडसाद उमटतात? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
उद्धव उल्ला हक यांची पत्रकार परिषद झाली. ते पाकिस्तान एजंट आहेत. पाकिस्तानातील लोक भारतातील लोकांविषयी चुकीचे बोलतात तसेच उद्धव ठाकरे बोलतात. राम मंदिराच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे लादेनची भाषा बोलत असावेत. उद्धव उल्ला हक यांनी ते स्वतः मुख्यमंत्री असताना हिंदू मंदिर बंद ठेवली.आता हिंदू राष्ट्राला बदनाम करण्याची नौटंकी त्यांनी सुरू केलीयकोणत्याही मंदिरात कितीही महाआरत्या केल्या तरी त्याला कोणताही देव पावणार नाही, अशी टीका नितेश राणेंनी केली. वेड्यांच्या बाजाराचा प्रमुख म्हणजे उद्धव अल हक आहे. उद्धव ठाकरेंच्या खासदारानं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून दिले.निवडणुकीसाठी आमचा राम मंदिराचा विषय नाही. उद्धव ठाकरे पाकिस्तानच्या एजंटची भाषा करतो.- पाकिस्तानात बसलेल्या अब्बाला खुश करण्यासाठी हे वक्तव्य करतात. उद्धव ठाकरे ज्या मंदिरात जातील त्या मंदिरात जाऊन गोमुत्र शिंपडलं पाहिजे.- उद्धव ठाकरे आणि राम यांचा काहीच संबंध नाही. त्याचं राजकीय धर्मांतर झालेलं आहे. आम्ही कोणत्याही मंदिरात जातो तेव्हा आमची पद बाजूला ठेऊन जातो.लोक आणि उबठाचा संबंध नाही.उद्धव ठाकरे जिहाद आहेत, असेही नितेश राणे म्हणाले.