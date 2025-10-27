English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'भाजपवाले भुरटे चोर', निर्धार मेळाव्यातून उद्धव ठाकरेंची मोदी-शाहांवर टीका;'म्हणून पैसे देऊन मुंबई...'

Uddhav Thackeray : मुंबईत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून निर्धार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि निवडणूक आयोगावर सडकून टीका केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 27, 2025, 08:47 PM IST
'भाजपवाले भुरटे चोर', निर्धार मेळाव्यातून उद्धव ठाकरेंची मोदी-शाहांवर टीका;'म्हणून पैसे देऊन मुंबई...'

Uddhav Thackeray : वरळी डोममध्ये उद्धव ठाकरे गटाचा निर्धार मेळावा घेण्यात आला. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांवर सडकून टीका केली. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे मुंबई दौऱ्यावर होते, त्यांच्या हस्ते भाजप कार्यालयाचं भूमीपूजन झालं, यावरून आता उद्धव ठाकरे यांनी अमित शाह यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. या मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी बरंच विषयांवर भाष्य केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

उद्धव ठाकरे काय म्हणालेत?

उद्धव ठाकरे भाषणात म्हणाले की, मुंबईवर दोन व्यापाऱ्यांचा डोळा आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मोदी शाहांवर टीका केली. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, गटप्रमुखांशी बोलणार आहे. उपविभागप्रमुखांकडे तीन शाखा येतात. शाखा प्रमुखाकडे महापालिका वॉर्ड येतो. उपशाखाप्रमुखांकडे दोन ते तीन मतदार याद्या येतात. आदित्य ठाकरे यांनी वरळीमधील  मतदार याद्यातील घोळ दाखवले आहेत. आपल्याला हे काम महाराष्ट्रात करायचं आहे. मुंबईतून सुरुवात करायची आहे. मुंबईवर दोन व्यापाऱ्यांचा डोळा आहे. आज एक जण येऊन गेला. सामनात दोन बातम्या पाहिल्या, पहिल्या पानावर बातमी होती, भाजप कार्यालयाचं भूमिपूजन,  आत बातमी आहे, जिजामाता उद्यानात अ‍ॅनाकोंडा येणार. आपण पेंग्विन आणले. काही पेंग्विनच्या बुद्धीचे लोक आपल्यावर टीका करतात. ते सोडा. अ‍ॅनाकोंडा म्हणजे सर्व गिळणारा साप, तो येऊन गेला, त्यांना मुंबई गिळायचीय, पण ते मुंबई कशी गिळतात ते बघतोच, अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी आज अमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्यावरून हल्लाबोल केला आहे. पण त्यांना मुंबई कशी गिळू देतो बघतो. नाही तुझं पोट फाडून बाहेर आलो तर नावाचा नाही. तर अमित शाहाचं कार्ट क्रिकेट बोर्डाचं अध्यक्ष झालं ते त्याच्या क्रेडिटने झालं. मेरिटने झालं आणि घराणेशाही कुणाची ठाकरेंची. अरे उभा राहून दाखव. त्या अब्दालीला सांगायचं. आमच्या आईवडिलांचे ऋण माणणारे पाईक आहोत. निवडणुकीच्या दिवशी मतदारयादी फोटोनिशी पोलींग एजंटच्या हातात पाहिजे. चेहऱ्याने ओळखणाऱ्यालाच पोलींग एजंट नेमा. बोगस मतदार आढळला. मतदान करायला आला तर तुडवा. निवडणूक आयोग ऐकत नसेल तर बोगस मतदाराला मतदान करू देऊ नका. भाजपवाले भुरटे चोर आहे.

'गोळ्या झाडून मराठी माणूस झुकत नाही'

पुढे म्हणाली की, ‘गोळ्या झाडून मराठी माणूस झुकत नाही. म्हणून पैसे देऊन मुंबई विकत घेण्याचा प्रयत्न आहे. इमान विकणारे खूप आहे. गुडघे टेकत आहे. वाईट वाटतं अशा लोकांना आपण पोसलं कसं. आईच्या कुशीवर वार करणारे हे लोक आहेत. आपली परीक्षा सुरू आहे. शिवसेनाप्रमुख आपली परीक्षा घेत आहे. मी काय दिलं तुम्हाला. तुम्ही काय दिलं हे शिवसेनाप्रमुखांनी विचारलं तर काय सांगाल. कितीही अमित शाह आले तरी आपली धमक हरवू देऊ नका. चहा वाला पंतप्रधान झाला. चहावर जीएसटी लावणारा पंतप्रधान. हा कुठला न्याय आहे.’, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘आपल्याकडे म्हण आहे, यथा राजा तथा प्रजा. लोकशाहीत काय झालं यथा प्रजा तथा राजा. लोकशाहीत मतदार सरकार निवडतात. आताची परिस्थिती अशी आहे की सरकार मतदार निवडत आहेत. सरकार ठरवतंय कुणी मतदान करायचं, कुणी नाही करायचं. उडवा उडवी सुरू आहे. बोगस प्रकार सुरू आहे. म्हणून मी उपविभाग प्रमुख, शाखाप्रमुखांना बोलावलं. एका यादीत 1200 नावं आहेत. घरं किती झाली. तर चार ते पाच जणांचं कुटुंब धरलं तर 300 घरे होतील.

पदाधिकाऱ्यांना आदेश देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘आपण गट प्रमुखांची टीम घेऊन 300 घरांचं कंट्रोल करू शकतो की नाही? यादी घेऊन प्रत्येक घरात ती माणसं राहतात की नाही ते चेक करा. हे आजपासून सुरू करा. आज शाखा प्रमुख, उपशाखाप्रमुख, विभागप्रमुख उपविभागप्रमुखांनी भेटून यादी चेक करा. किती नावं सापडली, किती बोगस आहे. ते पाहा. चेहऱ्यानिशी मतदार आहेत की नाही ते पाहा.’

निवडणूक आयोगाला परत एकदा सांगतो...

यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यांना ओरबाडायचं आहे. संपवून टाकायचं आहे. त्यासाठी त्यांना सत्ता आणायची आहे. आपल्यावर हुकूमशाही येऊ द्यायची नसेल तर हीच वेळ आहे. निवडणूक आयोगाला परत सांगतो चुका दुरुस्त केल्याशिवाय तुम्हाला निवडणूक घेता येणार नाही. आम्ही दोन निवडणूक आयुक्तांना भेटलो, त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे जायला सांगितलं. आम्ही दोघांना एकत्र भेटलो, असं यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
uddhav thackerayShivsena UBTvoter listvoter list fraudshivsena nirdhar melawa

इतर बातम्या

मुंबईत होणाऱ्या सातव्या टर्मिनसबाबत मोठी अपडेट; आता आणखी एक...

मुंबई बातम्या