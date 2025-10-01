English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्याला 63 कोटींचा खर्च! मेळावा रद्द करुन पैसा पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना द्या, हवं तर...'

Uddhav Thackeray Dasara Melava 2025: दादरमधील शिवाजी पार्क येथे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा मेळावा पार पडणार असतानाच एक मोठा दावा भाजपा केला आहे.

Updated: Oct 1, 2025, 10:29 AM IST
'उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्याला 63 कोटींचा खर्च! मेळावा रद्द करुन पैसा पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना द्या, हवं तर...'
ठाकरेंच्या पक्षावर निशाणा साधलाय (प्रातिनिधिक फोटो)

Uddhav Thackeray Dasara Melava 2025: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पीएम केअर्सच्या खात्यावरील निधीचा पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापर करावा अशी मागणी राज्य आणि केंद्र सरकाकडे केलेली असतानाच आता महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीने थेट ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्याच्या खर्चाचा कथित आकडा जाहीर करत त्यांना हा खर्च टाळण्याची मागणी केली आहे. खोचक शब्दांमध्ये ठाकरेंनी मेळावा घेण्याऐवजी ही रक्कम दुष्काळग्रस्तांना द्यावी असंही भाजपाने म्हटलं आहे.

अत्यंत खात्रीलायक माहिती

'63 कोटीचा दसरा मेळावा' या मथळ्याखाली पोस्ट करताना, "नऊ हा ‘आकडा’ लाभदायक असल्याचे कुणीतरी सांगितल्यापासून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सगळे व्यवहार या आकड्यांवर अवलंबून असतात. निवडणुकीतील उमेदवारांच्या संख्येची बेरीज नऊ हवी, टक्केवारी नऊपेक्षा कमी नसावी, इतकेच काय, दोघा भावांमध्ये असलेल्या 36 च्या आकड्याची बेरीजही नऊ असावी याची नेहमीच काळजी घेणाऱ्या या गटाचा दसरा मेळाव्याचे नियोजनही 63 कोटींच्या घरात असणार आहे. गटाच्या गोटातील सूत्रांनी दिलेली ही अत्यंत खात्रीलायक माहिती," असं महाराष्ट्र भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी म्हटलं आहे. 

या 63 कोटींमध्ये अतीवृष्टीच्या संकटात...

"मेळाव्यासाठी तब्बल 63 कोटीचे नियोजन झाल्याचे या गटातील नेत्यानेच हर्षोल्हासित होत सांगितले.  सभा ठिकाण, स्टेज सजावट, जाहिराती, सोशल मिडीया, त्याशिवाय लोकांना आणायला गाड्या, गाडीत बसून लोकांनी मेळाव्याला यावे म्हणून, शिवाय त्यांच्या वडापाव, चहापाण्याची व्यवस्था……. असं सगळं मिळून हे 63 कोटी लागणार आहेत म्हणे. या 63 कोटींमध्ये अतीवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या मराठवाड्यात किती गावातील शेतकऱ्यांना मदत झाली असती? किती घरे वसवली गेली असती?" असा सवाल उपाध्येंनी उपस्थित केला आहे.  

चिन्ह चोरलं ही रडगाणी ऐकायला...

"शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना लोक स्वतःहून उत्साहात यायचे. तेव्हा सेना प्रमुखाचं विचारांच सोनं असायच. आता तशी परिस्थिती नाही! मागचे काही मेळावे आठवा… मिंधे, खंजीर, माझा पक्ष चोरला, चिन्ह चोरलं ही रडगाणी ऐकायला एकट्या गटातून गर्दी पण गोळा होत नाही म्हणून 36 चा आकडा मोडून 63 ची गोळाबेरीज करण्याचा हा आटापीटा!! नाकी नऊ आले म्हणतात ते हेच," असा टोला उपाध्येंनी लगावला आहे. 

हवं तर उद्धव ठाकरेंच्या नावाने...

पोस्टच्या शेवटी, "रडगाण्याचे तेच बेसूर सूर आळवायला खरंच 63 कोटीचा मेळावा घ्यायची गरज आहे का? हवं तर उद्धव ठाकरेंच्या नावाने मराठवाड्यात मदत करा पण हे 63 कोटी महाराष्ट्राच्याच उभारणीत लावा," असा सल्ला भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी दिला आहे.

दोन दिवसांपूर्वीच म्हणालेले, 'प्रायश्चित्त घेण्याची वेळ...'

दोन दिवसांपूर्वीच म्हणजे 29 सप्टेंबर रोजी केशव उपाध्येंनी, "मराठवाड्यातील पूरपरिस्थिती भयंकर आहे. लोकांच सगळं उध्वस्त झालं आहे. त्याबद्दल उध्दव ठाकरे यांनी पाच जिल्ह्यात तब्बल तीन तासांचा दौरा करून दुःख, वेदना, व्यथा व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या भावना पाहून सगळेच अस्वस्थ झाले आहेत. उद्धवराव,आता वेळ आहे कृती करायची… मुख्यमंत्री असताना तर कधी कृती न करता घरात बसून राहिलात, आता त्याचे प्रायश्चित्त घेण्याची वेळ आली आहे. दसरा मेळावा रद्द करून तो खर्च पूरग्रस्ताना दिला पाहिजे. तर त्यांच्या व्यथा आणि वेदनांवर संवेदना व्यक्त करायला अर्थ असेल. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना या दसरा मेळाव्यात विचांराचे सोने लुटले जायचे, आता तिथे येऊन मिंधे, गद्दार, माझा पक्ष चोरला एवढीच टेप वाजवणार, नुसताच थयथयाट अन् कांगावा… त्यासाठी बिचाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्याला भुर्दंड पाडून लाखोंचा खर्च कशाला करायचा? ते रडगाणं तर सामनातून चालूच असतं की," असा खोचक सल्ला दिलेला.

महाराष्ट्र बातम्या