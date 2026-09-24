/जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करा, काजू-बदाम बाकी जनावरांना द्या,उद्धव ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल

मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली. गेल्या वर्षीही मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी दौरा करून कर्जमाफीची मागणी केली होती आणि सरकारने 31 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र, या पॅकेजमधील किती मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली, असा सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
यंदा दुष्काळाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती, तर त्यासाठी आधीपासून उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला. खरीप हंगाम आता हातातून गेला असून शेतकऱ्यांना त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असे त्यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बांधावर जाऊन पाहणी करण्यापेक्षा तातडीने प्रत्यक्ष मदत करण्याची गरज असल्याचेही ठाकरे म्हणाले. ‘पाच ऑक्टोबरची वाट का पाहता? आणखी दोन-तीन दिवस कशासाठी हवेत?’ असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारच्या पाहणी दौऱ्यांवर टीका करताना उद्धव ठाकरे यांनी ‘हे दौरे फक्त काजू-बदाम खाण्यासाठी आहेत का?’ असा टोला लगावला. शेतकऱ्यांना केवळ भेटीगाठी किंवा आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष मदतीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. जनावरांसाठी तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी आतापासूनच उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
एक रुपयात पीक विमा योजनेची परिस्थिती काय आहे, असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला. यंदा निम्म्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली नसल्याचा दावा करत त्यांनी योजनेवर टीका केली. तसेच सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी सरकारने घ्यावी आणि शेतकरी आत्महत्या वाढू नयेत यासाठी तातडीने ठोस उपाय करावेत, असेही ते म्हणाले. मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे कॅबिनेटच्या बैठका घेण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. दुष्काळाच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावावे, असेही त्यांनी म्हटले. दुष्काळासाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करून त्यावर दुष्काळ निधी आणि मदतीशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्राला मदत करावी, असे ठाकरे म्हणाले.
‘पंचांग बघू नका, दुष्काळ बघा’, असे म्हणत ठाकरे यांनी सरकारला तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. पुरस्कार, इव्हेंट आणि जाहिरातींवरील काही काळाचा खर्च थांबवून तो पैसा शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वळवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. बुलेट ट्रेन आणि शक्तिपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पांवरील खर्चाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करताना विकासाच्या नावाखाली होणारी उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचार थांबवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आदित्य ठाकरे विदर्भाचा दौरा करून आल्यानंतर आपण स्वतः विदर्भात जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पक्षफोडीचे राजकारण थांबवून सरकारने दुष्काळाकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.