'ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ जेलमध्ये टाका', उद्धव ठाकरेंचा मोठा आरोप, 'महाराष्ट्रातील 45 लाख मतदार आता...' नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी

आपल्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार निर्णय घेतात अशी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केली आहे. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचं कौतुक केलं आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांचे आभार मानतो की त्यांनी हिंमत दाखवली आणि विभत्स चेहरा जगासमोर आणला आहे असं ते म्हणाले आहेत. तसंच ज्ञानेश कुमार यांना तुरुंगात टाकावं अशी मागणी केली आहे. मातोश्रीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
"मागील काही वर्षांपासून आम्ही विरोधी पक्ष सातत्याने निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांची मनमानीबद्दल आणि विचित्र कारभाराबद्दल सातत्याने बोलत आहोत. त्याला आज पुष्टी मिळालीय. दोन निवडणूक अधिकारी यांचे कौतुक आहे, त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांचा बिभत्स चेहरा समोर आणला आहे. पक्षांतर्गत, देशांतर्गत लोकशाही, पक्षप्रमुखांची मनमानी सुरु आहे असं सांगत एक टोळी हैदोस घालत आहे. त्यांचं बिंगच फुटलं आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी ही हिंमत दाखवली त्याबद्दल मी आभारी आहे. ज्ञानेश कुमार यांचा विभत्स चेहरा त्यांनी जगासमोर आणला आहे," असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
"आपला देश जगातील मोठी लोकशाही मानली जाते. याच देशात एक टोळी गेले काही वर्ष हैदोस घालत असून पक्ष फोडणे, चोरणे,लोकशाहीचा खून कऱणे असे कारभार सुरु असून, याचा मुख्य सूत्रधार ज्ञानेश कुमार आहेत. त्यांना तुरुंगात टाकलं पाहिजे. ही टोळी कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत होती हेदेखील लोकांना कळलं आहे. निवडणूक आयोग गृहमंत्रालयाचे आदेश मानतो म्हणजेच गृहमंत्री सूत्रधार आहेत का? याचाही खुलासा झाला पाहिजे आणि त्यांना योग्य शिक्षा झाली पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
"यांच्या चोरीची पद्धत ठरली आहे. पहिला आघात आमच्या शिवसेनेवर केला. शिवसेनेचे नावं पहिल्या पोटनिवडणुकीसाठी गोठवण्यात आलं होतं. आम्हाला दोन वेगळ्या नावाने आणि चिन्हाने लढण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर निवडणूक आयुक्तांनी फार्स करून एकतर्फी निर्णय देत शिवसेना नान व चिन्ह गद्दारांना दिलं. शरद पवारांसोबतचही तेच केलं. नाव आणि चिन्ह काही काळ गोठवलं आणि गद्दारांना दिलं. तृणमूलचेही तसंच सुरूय. सगळ्यांना आयोग निपक्षपतीपणे काम करतोय असं वाटलं पाहिजे असं दाखवत आहेत. हा लोकशाहीचा खून केला जातोय," असा आरोप त्यांनी केला.
"लोकसभेमध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला चांगलं यश मिळालं. विधानसभा निवडणुकीत 45 लाख मतदार यादीत घसुवले. आता त्याच मतदारांवर निवडणूक आयागाने एसआयआरच्या माध्यमातून आक्षेप नोंदवला आहे. आता अडवाणींचंही नाव नाही. ज्यांच्यामुळे सत्तेची गादी भोगत आहेत त्यांचंच नाव वगळलं आहे. केवळ सत्तेती हवस आणि त्यासाठी लोकशाहीचा खून सुरु आहे. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने तुरुंगात टाकलं पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे सर्व चुकीचे निर्णय रद्द केले पाहिजेत," अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राची विधानसभा, बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा, जिथे जिथे ज्ञानेश कुमार यांनी अकलेचे दिवे लावले, या तिन्ही राज्यात पुन्हा निवडणूक घेतल्या पाहिजेत. बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या पाहिजे. हा निर्णय घेतला नाही, कारवाई केली नाही तर जनता हिशोब करेल. विरोधकांनी एकत्र येऊन लोकशाही वाचवली पाहिजे असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.