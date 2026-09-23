Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ जेलमध्ये टाका, उद्धव ठाकरेंचा मोठा आरोप, महाराष्ट्रातील 45 लाख मतदार आता... नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी

'ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ जेलमध्ये टाका', उद्धव ठाकरेंचा मोठा आरोप, 'महाराष्ट्रातील 45 लाख मतदार आता...' नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करुन तुरुंगात टाकावं अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. तसंच महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 23, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:34 PM IST
'ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ जेलमध्ये टाका', उद्धव ठाकरेंचा मोठा आरोप, 'महाराष्ट्रातील 45 लाख मतदार आता...' नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'तुम्ही भाऊ आहात, संकटातून आम्हाला काढा', महिला शेतकऱ्याला अश्रू अनावर; फडणवीस म्हणाले '1972 नंतरचा सर्वात मोठा दुष्काळ, काहीच...'
2
3
4
5