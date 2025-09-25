English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'सरसकट कर्जमाफी करा अन्यथा शिवसेना शेतक-यांसोबत...'; उद्धव ठाकरेंचा सरकारला इशारा

उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 25, 2025, 07:32 PM IST
Uddhav Thackeray Dharashiv Visit : उद्धव ठाकरेंनी मराठवाड्यातील पूरस्थितीचा आढावा घेतलाय. मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळाला.  अतिवृष्टीनं शेतक-यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावलाय. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बांधावर जात शेतक-यांना धीर दिला. तसंच सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी करत उद्धव ठाकरेंनी गंभीर इशारा देखील दिलाय. 

मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांच्या अश्रूंचा बांध फुटलाय. मुसळधार पावसामुळे शेतकरींचा आर्थिक कणा मोडलाय शेतकरी पुरता हतबल झालाय. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी थेट बांधावर जात शेतक-यांना आधार दिलाय. सरकारनं शेतक-यांसाठी केलेल्या मदतीवरून देखील उद्धव ठाकरेंनी हल्लाबोल केलाय. पंचांग पाहून शेतक-यांना मदत करणार का? सरसकट कर्जमाफी करा अन्यथा शिवसेना शेतक-यांसोबत रस्त्यावर उतरणार असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिलाय. 

हेक्टरी 50 हजारांच्या मदतीसाठी आवाज उठवणार असा शब्द उद्धव ठाकरेंनी पूरग्रस्त शेतक-यांना दिलाय. तुमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणार असल्याचंही ठाकरेंनी सांगितलंय. पूरग्रस्तांनी खचून जाऊ नये असं आवाहन उद्धव ठाकरेंनी केलंय. लातूरचा दौरा करत ठाकरेंनी शेतक-यांच्या व्यथा जाणून घेतल्यात.

सरकारला शेतक-यांवर अन्याय करू देणार नसल्याचंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. आम्हाला मदतीवरून राजकारण करायचं नाही मात्र, मराठवाड्यातील परिस्थिती भीषण असून शेतक-यांना लवकरात लवकर मदत करावी अशी मागणीही यावेळी ठाकरेंनी केलीय. 

धाराशिवमध्ये देखील पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळाला. पुराचं पाणी घरात शिरल्यामुळे घरांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. अन्नधान्य पाण्याखाली गेलंय तसंच घरातील साहित्यांचं देखील मोठं नुकसान झालंय. दरम्यान उद्धव ठाकरेंनी पूरग्रस्त कुटुंबासोबत संवाद साधत त्यांना धीर देण्याचं काम केलंय.

मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानानंतर काल सरकार शेतक-यांच्या बांधावर पोहोचलं, शेतक-यांना मदतीचं आश्वासन दिलं. दिवाळीपर्यंत शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे पोहोचणार असल्याचं खुद्द फडणवीसांनी सांगितलं. तर आज उद्धव ठाकरेंनी मराठवाड्याचा दौरा करत सरसकट कर्जमाफीची मागणी केलीय. सरकारनं मागणी मान्य न केल्यासा आंदोलनाचा देखील इशारा दिलाय. 

लाडक्या बहिण योजनेतून महिलांना 1500 रुपये देताय, पण तिचं घर आजच्या परिस्थितीत 1500 रुपयांत सावरलं जाणार आहे का? लाडक्या बहिणीचे शेत खरवडून गेले आहे, शेतात उभे पीक आडवे झाले आहे, लाडक्या बहिणीच्या मुलांचे दफ्तरं, वह्या, पुस्तकं सगळं वाहून गेलं आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी करायचे? शेतकऱ्यांना बँकेच्या कर्जाप्रकरणी नोटीसा येऊ लागलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी बँकांच्या नोटिसा एकत्र करून शिवसेना शाखेत द्या, पुढे काय करायचं, हे आम्ही पाहतो, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

1. उद्धव ठाकरेंनी मराठवाड्यातील पूरस्थितीचा दौरा कधी केला?
उद्धव ठाकरेंनी मराठवाड्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी केला. त्यांनी लातूर आणि धाराशिव (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि व्यथा जाणून घेतल्या.

2. उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना काय आश्वासन दिले?
उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना धीर देऊन सांगितले की, त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणार आहेत. हेक्टरी ५०,००० रुपयांची मदत मागणार असल्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, "खचून जाऊ नका, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत."

3. कर्जमाफीची मागणी उद्धव ठाकरेंनी कशी केली?
उद्धव ठाकरेंनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली. ते म्हणाले, "पंचांग पाहून शेतकऱ्यांना मदत करणार का? सरसकट कर्जमाफी करा, अन्यथा शिवसेना शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरेल." शेतकऱ्यांना बँक नोटिसा शिवसेना शाखेत देण्याचे सांगितले.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

