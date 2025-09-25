'सरसकट कर्जमाफी करा अन्यथा शिवसेना शेतक-यांसोबत...'; उद्धव ठाकरेंचा सरकारला इशारा

Uddhav Thackeray Dharashiv Visit : उद्धव ठाकरेंनी मराठवाड्यातील पूरस्थितीचा आढावा घेतलाय. मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळाला. अतिवृष्टीनं शेतक-यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावलाय. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बांधावर जात शेतक-यांना धीर दिला. तसंच सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी करत उद्धव ठाकरेंनी गंभीर इशारा देखील दिलाय.
मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांच्या अश्रूंचा बांध फुटलाय. मुसळधार पावसामुळे शेतकरींचा आर्थिक कणा मोडलाय शेतकरी पुरता हतबल झालाय. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी थेट बांधावर जात शेतक-यांना आधार दिलाय. सरकारनं शेतक-यांसाठी केलेल्या मदतीवरून देखील उद्धव ठाकरेंनी हल्लाबोल केलाय. पंचांग पाहून शेतक-यांना मदत करणार का? सरसकट कर्जमाफी करा अन्यथा शिवसेना शेतक-यांसोबत रस्त्यावर उतरणार असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिलाय.
हेक्टरी 50 हजारांच्या मदतीसाठी आवाज उठवणार असा शब्द उद्धव ठाकरेंनी पूरग्रस्त शेतक-यांना दिलाय. तुमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणार असल्याचंही ठाकरेंनी सांगितलंय. पूरग्रस्तांनी खचून जाऊ नये असं आवाहन उद्धव ठाकरेंनी केलंय. लातूरचा दौरा करत ठाकरेंनी शेतक-यांच्या व्यथा जाणून घेतल्यात.
सरकारला शेतक-यांवर अन्याय करू देणार नसल्याचंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. आम्हाला मदतीवरून राजकारण करायचं नाही मात्र, मराठवाड्यातील परिस्थिती भीषण असून शेतक-यांना लवकरात लवकर मदत करावी अशी मागणीही यावेळी ठाकरेंनी केलीय.
धाराशिवमध्ये देखील पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळाला. पुराचं पाणी घरात शिरल्यामुळे घरांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. अन्नधान्य पाण्याखाली गेलंय तसंच घरातील साहित्यांचं देखील मोठं नुकसान झालंय. दरम्यान उद्धव ठाकरेंनी पूरग्रस्त कुटुंबासोबत संवाद साधत त्यांना धीर देण्याचं काम केलंय.
मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानानंतर काल सरकार शेतक-यांच्या बांधावर पोहोचलं, शेतक-यांना मदतीचं आश्वासन दिलं. दिवाळीपर्यंत शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे पोहोचणार असल्याचं खुद्द फडणवीसांनी सांगितलं. तर आज उद्धव ठाकरेंनी मराठवाड्याचा दौरा करत सरसकट कर्जमाफीची मागणी केलीय. सरकारनं मागणी मान्य न केल्यासा आंदोलनाचा देखील इशारा दिलाय.
लाडक्या बहिण योजनेतून महिलांना 1500 रुपये देताय, पण तिचं घर आजच्या परिस्थितीत 1500 रुपयांत सावरलं जाणार आहे का? लाडक्या बहिणीचे शेत खरवडून गेले आहे, शेतात उभे पीक आडवे झाले आहे, लाडक्या बहिणीच्या मुलांचे दफ्तरं, वह्या, पुस्तकं सगळं वाहून गेलं आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी करायचे? शेतकऱ्यांना बँकेच्या कर्जाप्रकरणी नोटीसा येऊ लागलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी बँकांच्या नोटिसा एकत्र करून शिवसेना शाखेत द्या, पुढे काय करायचं, हे आम्ही पाहतो, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
1. उद्धव ठाकरेंनी मराठवाड्यातील पूरस्थितीचा दौरा कधी केला?
उद्धव ठाकरेंनी मराठवाड्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी केला. त्यांनी लातूर आणि धाराशिव (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि व्यथा जाणून घेतल्या.
2. उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना काय आश्वासन दिले?
उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना धीर देऊन सांगितले की, त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणार आहेत. हेक्टरी ५०,००० रुपयांची मदत मागणार असल्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, "खचून जाऊ नका, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत."
3. कर्जमाफीची मागणी उद्धव ठाकरेंनी कशी केली?
उद्धव ठाकरेंनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली. ते म्हणाले, "पंचांग पाहून शेतकऱ्यांना मदत करणार का? सरसकट कर्जमाफी करा, अन्यथा शिवसेना शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरेल." शेतकऱ्यांना बँक नोटिसा शिवसेना शाखेत देण्याचे सांगितले.