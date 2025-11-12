English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील मोठी राजकीय घडामोड! उद्धव ठाकरेंसमोर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत युतीचा प्रस्ताव, 'भाजपाला...'

Uddhav Thackeray on Alliance with Eknath Shinde Shivsena: उद्धव ठाकरेंसमोर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत जाण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. स्थानिक नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी यामागील कारणंही सांगितली.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 12, 2025, 11:14 AM IST
Uddhav Thackeray on Alliance with Eknath Shinde Shivsena: नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक पातळींवर अनेक पक्ष युती आणि आघाडी करत आहेत. कोल्हापुरात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानंतर आता दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. उद्धव ठाकरेंसमोर शिवसेनेसोबत युती करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला. भाजपाला शह देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येणं गरजेचं असल्याचं उद्धव ठाकरेंना सांगण्यात आलं. तसंच स्थानिक पातळीवर चर्चा केल्याची माहितीदेखील देण्यात आली. मात्र उद्धव ठाकरेंनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

नेमकं काय घडलं आहे?

सिंधुदुर्ग मधील कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत पक्षाने शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत जावं असा प्रस्ताव उद्धव ठाकरेंसमोर ठेवण्यात आला. स्थानिक नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव ठेवला. मात्र या प्रस्तावावर उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

मनसे-शिवसेनेचं जागावाटप अखेर ठरलं? असा असेल फॉर्म्युला, ठाकरे बंधूंच्या युतीचा मुहूर्तही ठरला?

 

सिंधुदुर्गमधील कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी शहर विकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढवण्याचा प्रस्ताव स्थानिक नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर ठेवला होता. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी या सगळ्या समीकरणाची माहिती घेतल्यानंतरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

महाराष्ट्रातील मोठी घडामोड! शरद पवार आणि अजित पवारांच्या NCP ची युती, पत्रकार परिषद घेत केली घोषणा

 

भाजपाला शह देण्यासाठी कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचं आणि त्यासंबंधी स्थानिक पातळीवर चर्चा केल्याची संपूर्ण माहिती उद्धव ठाकरे यांना सांगण्यात आली. शिवाय ही शहर विकास आघाडी का महत्त्वाची आहे यासंबंधी सुद्धा माहिती संदेश पारकर वैभव नाईक व इतर पदाधिकाऱ्यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिली. मात्र याबाबत कुठलाही निर्णय न देता उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

असा असेल निवडणुकीचा कार्यक्रम 

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख  - 10 नोव्हेंबर 2025
उमेदवारी अर्जसाठी अंतिम मुदत - 17 नोव्हेंबर
छाननी - 18 नोव्हेंबर
माघार घेण्याची मुदत - 21 नोव्हेंबर
मतदान - 2 डिसेंबर
मतमोजणी - 3 डिसेंबर
शासन अधिकृत निकाल - 10 डिसेंबर 

विभागनिहाय नगरपरिषद - नगरपंचायत निवडणुका

कोकण - 27
नाशिक - 49 
पुणे - 60 
छत्रपती संभाजीनगर - 52
अमरावती - 45 
नागपूर - 55

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

uddhav thackerayShivsenaeknath shindeएकनाथ शिंदेउद्धव ठाकरे

