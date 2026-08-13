'....हे सर्वात धोकादायक', ठाकरेंकडून निर्णय होण्याआधीच सुप्रीम कोर्टात सर्वात मोठी मागणी, 'हे प्रकरण सात...'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालातील तो भाग, ज्यामध्ये निवडणूक आयोग आधी निर्णय घेऊ शकतो असे म्हटले आहे तो सर्वात धोकादायक भाग आहे असं सांगत मोठी मागणी केली. उद्धव ठाकरेंच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. "मी माननीय न्यायालयाला विनंती करतो की हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावे," असं ते म्हणाले आहेत.
यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, "यावर पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. अपात्रतेबाबतचा निर्णय एका स्वतंत्र लवादाद्वारे घेतला गेला पाहिजे. न्यायव्यवस्था हेच एकमेव व्यासपीठ आहे असे मी म्हणत नाही. परंतु जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा अखेरीस न्यायव्यवस्थेलाच यात हस्तक्षेप करावा लागतो"
सिबल यांनी यावर म्हटलं की, "संसद हे घडू देणार नाही, कारण संसदेत जो कोणताही सत्ताधारी पक्ष असतो, त्याला याचा फायदाच होतो. त्यामुळे केवळ आपणच (न्यायालय) यात सुधारणा करू शकता. शेवटी, आपली लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, आमच्यावर नाही".
न्यायमूर्ती बागची यांनी ही एक सामूहिक जबाबदारी आहे. आम्हाला आमच्या भूमिकेची जाणीव आहे. लोकच संविधानाचा प्रत्यक्ष आचरणामध्ये अवलंब करतात असं सांगितलं. कपिल सिबल यांनी ते खरे आहे... आणि आता लोक त्यानुसार जगण्याचा प्रयत्न करत आहेत असं म्हटलं.
Senior Advocate Kapil Sibal: sad state of affairs across the board, what are the consequences? Whichever party is in power ensures that the disqualification is not heard. I am not talking about any one party. Every party does this.— Bar and Bench (@barandbench) August 13, 2026
I think this requires two revisions. That part…
सरन्यायाधीशांनी आपण इतर संस्थांना कमी लेखू नये. त्या संस्थाही तितक्याच कटिबद्ध आहेत असं सांगितलं. कपिल सिबल यांनी त्यावर म्हटलं की, "नक्कीच. मी फक्त इतकेच म्हणत आहे की, गेल्या 20, 30 किंवा 40 वर्षांत ज्या प्रकारे हे सर्व चालले आहे, ती आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे. शेवटी, कायद्याचे स्वरूप आणि अर्थ आपणच निश्चित करायचा आहे. संसद कायदे करेल आणि करत राहील, परंतु त्या कायद्यांची कसोटी इथेच लागेल. आपण स्वीकारलेली मूल्ये जपण्याची ही एक उत्तम संधी आहे".
Senior Advocate Kapil Sibal: Section 29A(9) requires a political party to inform the Election Commission if there is any change in the particulars mentioned there, so that the Commission can make the necessary corrections in its records and communications can be addressed to the…— Bar and Bench (@barandbench) August 13, 2026
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, "कलम 29 अ(9) अन्वये, त्या कलमात नमूद केलेल्या तपशीलांमध्ये काही बदल झाल्यास राजकीय पक्षाने निवडणूक आयोगाला त्याबाबत सूचित करणे आवश्यक असते; जेणेकरून आयोग आपल्या नोंदींमध्ये आवश्यक ते बदल करू शकेल आणि संबंधित पत्रव्यवहार योग्य व्यक्ती व पत्त्यावर पाठवता येईल. न्यायालयाचे म्हणणे असे आहे की, आयोगावर नेमकी कोणती जबाबदारी सोपवण्यात आली होती आणि ती पार पाडण्यात आयोग कोठे अपयशी ठरला, याचा खुलासा याचिकाकर्त्याने केलेला नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, या बाबींवर आयोगाचे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नाही".