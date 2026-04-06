काँग्रेसच्या 'या' एका चुकीनं पडलं ठाकरे सरकार, 2034 पर्यंत असतं मविआ सरकार; 'सामना'तून हल्लाबोल

Uddhav Thackeray Shivsena Slams Congress For Fall Of Mahavikas Aghadi Government: शिंदेंविरुद्धच्या सत्तासंघर्षादरम्यान उद्धव ठाकरेंनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यांरींकडे राजीनामा सोपवल्याने महाविकास आघाडी सरकार पडलं होतं. आता त्यावरुनच ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काँग्रसेला टोला लगावला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 6, 2026, 07:33 AM IST
ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

Uddhav Thackeray Shivsena Slams Congress For Fall Of Mahavikas Aghadi Government: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकांवरून काँग्रेसवर कठोर शब्दांमध्ये टीकास्र सोडलं आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांच्या भूमिकेवरुन निशाणा साधताना ठाकरेंच्या पक्षाने काँग्रेसला सुनावलं आहे. लोकसभेला काँग्रसेने 13 जागा जिंकल्याचा उल्लेख करताना विधानसभेला मात्र तसं झालं नाही, असा उल्लेख 'सामना'च्या अग्रलेखामध्ये म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता ठाकरेंच्या शिवसेनेनं महाविकास आघाडी सरकार पडण्यासाठी काँग्रेसच जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. काँग्रेसने एक महत्त्वाचा निर्णय घाईघाईत घेतला नसता अथवा चुकवला नसता तर 15 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार असतं असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

ताणून धरण्याचा फटका

"लोकांनी महाविकास आघाडीस लोकसभेला चांगले मतदान केले, पण विधानसभेला धक्कादायक निकाल लागले. लोकसभेत काँगेसला शंभर जागा मिळाल्या व राहुल गांधी सन्मानाने विरोधी पक्षनेते झाले. त्यात महाराष्ट्राने जिंकून दिलेल्या 30 जागांचे महत्त्व आहे. 48 पैकी 30 जागा मविआने जिंकल्या व त्यात सर्वाधिक जागा 13 काँगेसने जिंकल्या. महाविकास आघाडीतील संवाद आणि समन्वयाचे हे फळ होते. राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व दिले तर काँगेसलाही चांगले यश मिळते हेच लोकसभेतील निकालांनी दाखवून दिले, पण ‘13’ जागांच्या यशाने काँगेसने विधानसभेला शेवटपर्यंत नको तितके ताणून धरण्याचा फटका नाही म्हटले तरी काही प्रमाणात बसला," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

पुढील 15 वर्षे तरी...

"मुळात विधानसभेचे अध्यक्षपद त्यांनी कोणाशीही विचारविनिमय न करता सोडले. तो एक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारला तडे देणारा ठरला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपालांनी होऊच दिली नाही व मेहनतीने आणलेल्या सरकारचे सगळेच मुसळ केरात गेले. आज महाराष्ट्रात जे अराजक निर्माण झाले त्याचे मूळ विधानसभा अध्यक्षपदाच्या तडकाफडकी दिलेल्या राजीनाम्यात आहे. तेव्हा संवाद झाला असता तर महाविकास आघाडी किमान पुढील 15 वर्षे तरी सत्तेत राहिली असती," असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. म्हणजेच काँग्रेसने ही कथित चूक केली नसती तर महाविकास आघाडी सरकार 2034 पर्यंत राहिलं असतं असा दावा ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे. 

काँग्रेस पक्षाने आत्मक्लेश का करून घ्यावा?

"जेव्हा एकी असते व काँग्रेस मोठ्या भावाच्या भूमिकेत मनापासून शिरते त्या त्या वेळी काँग्रेस पक्षालाही फायदाच झाला आहे. शरद पवार यांना एक जागा राज्यसभेची दिली किंवा शरद पवारांनी विधान परिषदेसाठी उद्धव ठाकरे यांचा शब्द मान्य केला तर यात इतक्या मोठय़ा राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने आत्मक्लेश करून का घ्यावा?" असा सवाल अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.

प्रादेशिक पक्षांना केवळ सहयोगी कुबड्या म्हणून वापरू नये

"राहुल गांधी राष्ट्रीय पातळीवर मोठी लढाई लढत आहेत व त्या लढाईत उद्धव ठाकरे व शरद पवार हे दोघेही त्यांच्या बरोबरीने आहेत. उद्या देशात सत्ता परिवर्तन झाले तर सरकारचे नेतृत्व सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्याने काँग्रेसकडेच जाईल. त्याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. ज्यांना केंद्रातील सत्तेत नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे, त्यांनी प्रादेशिक पक्षांना केवळ सहयोगी कुबड्या म्हणून वापरू नये तर समान भागीदार म्हणून सन्मान द्यायलाच हवा. यातच राजकीय प्रगल्भता आहे व यशस्वी राजकारणाचा मूलमंत्र आहे," अशी आठवणही ठाकरेंनी काँग्रसेच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षांना करुन दिली आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

