Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर तर शरद पवार राज्यसभेवर जाणार? परिषदेचं विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला? महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला?

उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर तर शरद पवार राज्यसभेवर जाणार? परिषदेचं विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला? महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला?

महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला असल्याची माहिती समोर आली आहे.   विधान परिषदेवर उद्धव ठाकरे,  शरद पवार राज्यसभेवर तर परिषदेचं विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 25, 2026, 05:40 PM IST
Maharashtra Rajya Sabha Election : 6 मार्चला राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत.  राज्यसभेसाठी महायुतीकडूनही जोरदार तयारी सुरु आहे. भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारांची नाव निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. तर, दुसरीकडे महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर जाणार,  शरद पवार राज्यसभेवर जाणार तर परिषदेचं विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळणार असल्याची  माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.

शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर जाणार 

शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शरद पवार हेच मविआचे उमेदवार असण्याची शक्यता आहे. घटक पक्षांची शरद पवारांसोबत चर्चा झाल्याची देखील माहिती आहे. राज्यसभेसंदर्भात 2 दिवसात चर्चा करून निर्णय होणार असल्याचं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंनी सांगितले. तर, या आठवड्यात मविआची बैठकीत राज्यसभेवर कोण जाणार यावर शिक्कामोर्तब होईल असा दावा सतेज पाटलांनी केले.

शरद पवारांनी पुन्हा एकदा राज्यसभेवर जावं अशी अनेक नेत्यांची इच्छा आहे, शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर गेल्यास देशाला त्यांचा फायदा होणार असल्याचं रोहित पवारांनी म्हटले. त्यामुळे काँग्रेस, ठाकरेंच्या शिवसेनेप्रमाणे, पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेतेही शरद पवारांसाठी आग्रही आहेत, शरद पवारांचं नाव निश्चित झाल्याची माहिती जरी सूत्रांनी दिली तरी प्रत्यक्षात सर्वच पक्ष राज्यसभेवर आपला दावा सांगत होते. मविआत रस्सीखेच होण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना वाटाघाटी झाल्या आहेत. 

मविआचे किती खासदार निवडून येऊ शकतात? 

पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 10 आमदार आहेत, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 20 आमदार आणि काँग्रेसचे 16 आमदार आहेत. मविआकडे एकूण 46 आमदारांचं संख्याबळ होतं, छोटे पक्ष पकडल्यास सपाचे 2 आणि माकपचा 1 असे 3 आमदार म्हणजेच मविआकडे 49 आमदारांचं संख्याबळ आहे. राज्यसभेत निवडून जाण्यासाठी 37 मतांची गरज आहे. त्यामुळे मविआकडे केवळ 49 आमदार असल्यामुळे त्यांचा एकच उमेदवार राज्यसभेवर निवडून जाणार.

हे देखील वाचा... राज्यसभेसाठी भाजपकडून 4 तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 3 उमेदवारांची नावं निश्चित? उमेदवारांची लिस्ट फायनल केंद्राकडे पाठवणार

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

