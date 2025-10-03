दसऱ्याला धोरण, दिवाळीत तोरण? उद्धव ठाकरेंचं युतीबाबत मोठं विधान

Dasara Melava : दसरा मेळाव्यातून ठाकरेंच्या युतीचं तोरण बांधलं जाणार अशी चर्चा होती. तोरण तर बांधलं गेलं नाही. मात्र, युतीचं धोरण जवळजवळ निश्चित झालं आहे. कारण उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा राज ठाकरेंसोबतच्या युतीवर मोठं विधान केलं आहे. युतीसाठी कमालिचे सकारात्मक असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा जाहीरपणे दाखवून दिलं आहे. आम्ही ऐकत्र आलोय, एकत्र राहण्यासाठी असं मोठं विधान उद्धव ठाकरेंनी दसरा मेळाव्यातून केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या युतीचंही तोरण लवकरच बांधलं जाणार असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
एकनाथ शिंदेंनी ठाकरे बंधूंच्या युतीवर त्यांच्या मेळाव्यातून अप्रत्यक्षरित्या भाष्य केलं आहे. मात्र, शिंदेंनी केलेल्या विधानानंतर संजय राऊतांनीही एकनाथ शिंदेंवर पलटवार केला आहे. एकनाथ शिंदे शाहांच्या बेनामी कंपनीचे ब्युरो चिफ असल्याचं म्हणत राऊतांनी शिंदेंना डिवचलं आहे. तर मनसे नेते संदीप देशपांडेंनी देखील शिंदेंना इशारा दिला आहे.
युतीसाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून खास करून पुढाकार घेतला जातो आहे. उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंसोबत जाणार असल्याचं अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. मात्र, राज ठाकरे हे सावध पवित्रा घेतांना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे युतीसाठी दोन्ही बाजूंनी मनाची पूर्ण तयारी झाल्याचं विधान राऊतांनी केलं आहे. मनसे नेत्यांनी देखील युतीवर भाष्य करत राज ठाकरेंच्या कोर्टात युतीचा चेंडू टाकला आहे. युतीवर राज ठाकरेच निर्णय घेतील असं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.
अनेक दिवसांपासून ठाकरेंच्या युतीची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान आता पालिका निवडणुका देखील जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे ठाकरेंच्या युतीची घोषणा कधी होईल असा प्रश्न सध्या उपस्थित करण्यात येतो आहे. युतीची घोषणा झाली नसली तरी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते हे युतीसाठी सकारात्मकच असल्याचं दिसत आहे.
ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या चर्चांवरून शिंदेंच्या शिवसेनेसह, भाजपच्या नेत्यांनी देखील ठाकरेंवर टीकास्त्र डागलं आहे. गुलाबराव पाटलांनी मेळाव्यातून उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला होता. तर भाजप आमदार परिणय फुकेंनी देखील ठाकरेंना लक्ष्य केलं आहे.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे मागच्या काही महिन्यात चारवेळा भेटले. मराठीच्या मुद्द्यावरून जवळपास दोन दशकानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र एका राजकीय व्यासपीठावर आल्याचं पाहायला मिळालेत. त्यानंतर राज ठाकरेंनी थेट मातोश्रीवर जात उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. तर गणेशोत्सवात उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी जात गणरायाचं दर्शन घेतलं होतं. आणि त्यानंतर पुन्हा उद्धव ठाकरे संजय राऊतांसह राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी गेले होते. दरम्यान या वेळी या दोन्ही भावंडांमध्ये युतीची बोलणी झाल्याची चर्चा होती.
येत्या काही महिन्यात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचं बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी मोर्चेंबांधणी सुरूवात केली आहे. उद्धव ठाकरेंनी देखील दसरा मेळाव्यातून निवडणुकींचं रणशिंग फुंकलं आहे. तसंच राज ठाकरेंसोबतच्या युतीवरही त्यांनी पुन्हा एकदा मोठं विधान केलं आहे. त्यामुळे ठाकरेंच्या युतीचं तोरण दिवाळीत तरी बांधलं जाणार का? याकडे आता लक्ष लागंल आहे.