...म्हणून महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष नेते नियुक्त केला जात नाही; उद्धव ठाकरेंनी सांगितलेल्या कारणामुळे महाराष्ट्रच्या राजकारणात खबळ

विरोधी पक्ष नेतेपदाबाबत  उद्धव ठाकरे यांनी मोठे विधान केले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 12, 2025, 04:16 PM IST
Uddhav Thackeray  : महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष नेताच नाही. दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्ष नेता नियुक्त करण्यात आला आहे. विरोधी पक्ष नेता नियुक्त व्हावा यासाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. कोणत्या नेत्यावर विरोधी पक्ष नेत्याची जबाबदारी सोपवायची यावर चर्चा सुरु आहे. अशातच उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदते विरोधी पक्ष नेते पदाबाबत महत्वाचे विधान केले आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष नेता का नियुक्त केला जात नाही या विषयी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.  उद्धव ठाकरेंनी सांगितलेल्या कारणामुळे महाराष्ट्रच्या राजकारणात खबळ उडाली आहे. 

संख्याबळाचा नियम विरोधी पक्ष नेते पदासाठी लावला जात असेल तर उपमुख्यमंत्री पदासाठी देखील हा नियम लागू होतो.  संख्याबळ हाच जर नियम असेल तर नियमानुसार उपमुख्यमंत्री पद देखील नाही. संख्याबळाचा निकष विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत लावाला जात असेल तर उपमुख्यमंत्री पद संज्ञाच चुकीची आहे. ती कायाद्यातच बसत नाही. दोन दोन उपमुख्यमंत्री केले आहेत. उद्या 40 उपमुख्यमंत्री कराल असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लागावला.

विरोधी पक्ष नेत्याला दर्जा असतो मान असतो. लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाची नेमणूक करावी. उपमुख्यमंत्री संवैधानिक पद नाही. तरीही ते आहे ना…नियम सारखा असावा. आमच्यावेळी उपमुख्यमंत्री पद होते, मग विरोधी पक्षनेतेही होते. संख्याबळाची आडकाठी विरोधी पक्षनेतेसाठी नको. दिल्लीत 70 पैकी 3 सदस्य असताना भाजपने विरोधी पक्षनेते स्विकारले होते, तर मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला. 

 

