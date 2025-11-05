'पंतप्रधान येतील आणि कोपराला गूळ लावून...'; 2 रुपये पीकविम्याचा उल्लेख करत ठाकरेंचा टोला

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Uddhav ThackeraySlams Government: उद्धव ठाकरेंनी सप्टेंबरमधील अतीवृष्टीनंतर केलेल्या दौऱ्याच्या वेळी मी पुन्हा या ठिकाणी येईल भेटीसाठी असं सांगितलं होतं. त्यानुसार त्यांनी आजपासून पुन्हा मराठवाड्याचा चार दिवसांचा दौरा सुरु केला असून दौऱ्याच्या सुरुवातीलाच त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 5, 2025, 11:31 AM IST
ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Uddhav ThackeraySlams Government:  माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आजपासून चार दिवसांच्या मराठवाडा दौऱ्यावर आहेत. सप्टेंबरमधील अतीवृष्टीनंतर त्यांनी काही गावांना भेट दिली होती. आता या गावांमध्ये मदत पोहोचली आहे की नाही? तेथील परिस्थिती कशी आहे यासंदर्भातील आढावा घेण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी उद्धव ठाकरे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. सकाळीच ते मराठवाड्यात पोहोचले आहेत. नांदर येथे त्यांनी शेतकऱ्यांशी दौरा साधला आहे. 

मुख्यमंत्र्यानी कोपराला गूळ लावत...

नांदरमध्ये शेतकऱ्यांशी बोलताना उद्धव ठाकरेंनी, "राजकीय प्रचाराला आलेलो नाही. नेते येतात आणि तुमच्या कोपराला गूळ लावून जातात. शेतकऱ्यांनी आयुष्यात पाहिला नाही एवढा पाऊस झाला. हेक्टरी 50 हजारांची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. कर्जमाफीही झाली आहे. दयावान सरकारचा अभ्यास सुरू आहे. अभ्यास कसला करताय. परदेशी समिती येणार म्हणे. मुख्यमंत्र्यानी कोपराला गूळ लावत 30 जून 2026 ची तारीख सांगितली आहे," असा टोला लगावला.

पॅकेज ही थट्टा

"पॅकेज ही थट्टा आहे. पीकविम्याचे पैसे मिळाले नाहीत. अकोल्यात दोन रूपये पीकविमा मिळाला आहे. ही थट्टा चाललीय. बँकांचा फायदा होवू न देता कर्जमाफी कशी देणार आहात. जूनपर्यंतचे हफ्ते कसे भरायचे," असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारलाय. "न्याय मिळेपर्यंत तुमच्यासोबत राहणार," असा शब्दही उद्धव ठाकरेंनी दिला.

...म्हणून जूनची मुदत दिली

"जिल्हा परिषद निवडणुकीत पंतप्रधान येतील आणि कोपराला गूळ लावून जातील. जूनची मुदत आम्हाला मान्य नाही, तात्काळ कर्जमाफी हवी. निवडणूक काढून घेण्यासाठी जूनची मुदत दिलीये," असं माजी मुख्यमंत्री म्हणाले. "अजित पवार मग तुम्ही काय हलवताय? सरकार हलवताय ना?" असा खोचक सवालही उद्धव ठाकरेंनी विचारला.

असा आहे दौरा

सरकारला "दगाबाज रे..." म्हणत उद्धव ठाकरे यांचा आजपासून सलग चार दिवस मराठवाडा दौरा सुरु झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या गावांना उद्धव ठाकरे पुन्हा भेटी देणार आहेत. सकाळी 10 वाजता- छत्रपती संभाजीनगरमधील पैठण तालुक्यातील नांदरला उद्धव ठाकरे भेट देतील. त्यानंतर सकाळी साडेअकरा वाजता - पाली (जिल्हा बीड),  दुपारी दोन वाजता -पाथ्रूड, (तालुका भूम, जिल्हा धाराशिव), दुपारी साडेतीन वाजता - शिरगाव (तालुका परंडा, जिल्हा धाराशिव), सायंकाळी पाच वाजता - घारी (तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर) सायंकाळी सात वाजता- धाराशिव, बीड, लातूरच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन उद्धव ठाकरे दौऱ्याचा पहिला दिवस संपवतील. ते धाराशिव विश्रामगृहात मुक्कामी आहेत.

