/ठाकरेंना राजकीय भूकंपाची चाहूल आधीच लागली? नाशिकच्या 15 नगरसेवकांना तातडीने मुंबईत बोलवले आणि डायरेक्ट सांगितले

Uddhav Thackeray Nashik Politics News : महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठे धक्के बसत आहेत. ठाकरेंचे सहा खासदार फुटले आहे. या खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे. तर, दुसरीकडे ठाकरेंचे आमदार फुटणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. फक्त खासदार, आमदार नाही तर ठाकरेंचे नगरसेवकी फोडण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. अशातच नाशिकमध्ये होणाऱ्या राजकीय भूकंपाची चाहूल ठाकरेंना आधीच लागली. नाशिकच्या 15 नगरसेवकांना ठाकरेंनाी तातडीने मुंबईत बोलवले.
नाशिकमधील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील नगरसेवक फुटण्याच्या चर्चांना उधाण आली. या पार्श्वभूमीवर सर्व नगरसेवकांना ठाकरेंनी मुंबईतील 'मातोश्री'वर बोलावले आहे. ठाकरेंनी तातडीने 15 नगरसेवकांना मुंबईत बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीत ठाकरेंनी नगरसेवकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या निष्ठेची आणि संघटनात्मक स्थितीची समीक्षा केल्याची माहिती समोर येत आहे. नाशिकमधील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील काही नगरसेवक पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरु आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार ठाकरेंनी नाशिकमधील सर्व नगरसेवकांची भेट घेऊन पक्षशिस्तीचा आढावा घेतला. त्यांच्या पक्षनिष्ठेची खात्री करून घेतल्याचीही माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, नाशिकमधील सुमारे 10 ते 12 नगरसेवक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. नाशिकमधील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे गटनेते केशव पोरजे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवकांनी ठाकरेंची भेट घेतली.
केशव पोरजे यांनी ठाकरेंसोबतच्या बैठकीत काय चर्चा झाली याबाबतची माहिती दिली. आमच्याकडे ॲापरेशन टायगर फेल झाले. त्यामुळे आमचे अभिनंदन करण्यासाठी उद्धव साहेबांनी बोलावले होते. मनमोकळी चर्चा झाली. सर्व 15 नगरसेवक उपस्थित होते. शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख, पदाधिकारी हे खोट्या बातम्या पसरवत असल्याचा आरोप केशव पोरजे यांनी केला. नाशिक हे निष्ठावंतांचे शहर आहे. कुणीही फुटणार नाही याचे आश्वासन आम्ही त्यांना दिलंय. आमचे नाशिकचे खासदार फुटले नाहीत असे केशव पारजे म्हणाले.