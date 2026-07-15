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ठाकरेंना राजकीय भूकंपाची चाहूल आधीच लागली? नाशिकच्या 15 नगरसेवकांना तातडीने मुंबईत बोलवले आणि डायरेक्ट सांगितले

सहा खासदार फुटल्याने ठाकरेंना मठा धक्का बसला आहे. अशातच ठाकरेंचे आमदार आणि नगरसवेक फुटणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. नागरसेवक फुटणार असल्याच्य चर्चेमुळे नाशिकच्या 15 नगरसेवकांना ठाकरेंनी तातडीने मुंबईत बोलवले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:34 PM IST
ठाकरेंना राजकीय भूकंपाची चाहूल आधीच लागली? नाशिकच्या 15 नगरसेवकांना तातडीने मुंबईत बोलवले आणि डायरेक्ट सांगितले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ठाकरेंना राजकीय भूकंपाची चाहूल आधीच लागली? नाशिकच्या 15 नगरसेवकांना तातडीने मुंबईत बोलवले आणि डायरेक्ट सांगितले
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