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उद्धव ठाकरेंचा केंद्र-राज्य सरकारवर घणाघात! विरोधी पक्षाचं अस्तित्वच संपवण्याचा प्रयत्न ? म्हणाले "जनताच बदल घडवेल...."

संजय राऊतांनी घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी अनेक मुद्द्यांवर थेट आणि स्पष्ट उत्तर दिली. त्यांनी सीजेपीचं आंदोलन ते आताच्या सरकार सगळ्याच गोष्टींवर थेट वक्तव्य केलं. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 26, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:38 AM IST
उद्धव ठाकरेंचा केंद्र-राज्य सरकारवर घणाघात! विरोधी पक्षाचं अस्तित्वच संपवण्याचा प्रयत्न ? म्हणाले "जनताच बदल घडवेल...."
Image Credit: फोटो सौजन्य- सामना

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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उद्धव ठाकरेंचा केंद्र-राज्य सरकारवर घणाघात! विरोधी पक्षाचं अस्तित्वच संपवण्याचा प्रयत्न ? म्हणाले "जनताच बदल घडवेल...."
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