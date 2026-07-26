उद्धव ठाकरेंचा केंद्र-राज्य सरकारवर घणाघात! विरोधी पक्षाचं अस्तित्वच संपवण्याचा प्रयत्न ? म्हणाले "जनताच बदल घडवेल...."

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'सामना'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. विरोधी पक्ष फोडण्यापासून ते पेपरफुटी, लोकशाही संस्थांवरील प्रश्न आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत त्यांनी, "अन्यायाविरोधात उभी राहिलेली जनताच खरा बदल घडवून आणेल," असा विश्वास व्यक्त केला.
संजय राऊतांनी उद्धव ठाकरे यांना दानपेट्या, मतपेट्या आणि आता महाराष्ट्रातील सहा खासदारांच्या पक्षांतराच्या घडामोडींकडे तुम्ही कसं पाहता? असं विचारल्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "सत्तेचा उपयोग जनतेच्या हितासाठी करण्याऐवजी विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी केला जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. निवडणूक लढवणं आणि सत्ता मिळवणं हा लोकशाहीचा भाग आहे. मात्र, जनतेने दिलेल्या कौलानंतरही विरोधी पक्ष फोडणं, विविध संस्थांवर प्रश्न निर्माण करणं आणि लोकशाही प्रक्रियेला धक्का पोहोचवणाऱ्या घटना घडणं हे चिंताजनक आहे. केंद्रात आणि राज्यात दीर्घकाळ सत्ता असूनही विकासापेक्षा राजकीय समीकरणांनाच अधिक महत्त्व दिलं जात आहे. याचं उत्तर सत्ताधाऱ्यांना जनतेसमोर द्यावं लागेल." असं ते म्हणाले.
यानंतर संजय राऊतांनी विरोधी पक्षावरही प्रश्न विचारला. विरोधी पक्षाचं अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जातो यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "भाजपकडून याबाबतची भूमिका यापूर्वीही मांडण्यात आली होती. मात्र, लोकशाहीमध्ये सशक्त विरोधी पक्ष असणं तितकंच आवश्यक आहे. कोणतीही सत्ता कायमस्वरूपी नसते. जनतेचा विश्वास गमावला की बदल अटळ असतो, आणि त्याची सुरुवात झाल्याची चिन्हं आता दिसू लागली आहेत."
यानंतर खासदारांवरून संजय राऊतांनी प्रश्न विचारला. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना त्यांचं मत विचारात विचारलं की, विरोधकांचा आरोप आहे की, तुम्ही निवडून दिलेले आमदार-खासदार भाजप किंवा शिंदे गट आपल्या बाजूला वळवतो. हे त्यांचं ठरलेलं धोरण असल्याचं दिसतं आहे. यावर उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं की, "लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना फोडण्याचं राजकारण किती काळ चालणार? जनतेला हे सगळं दिसत आहे. लोकांमध्ये आता नाराजी वाढत असून, योग्य वेळी ते मतदानातून उत्तर देतील. प्रतिनिधी पळवण्यापेक्षा जनताच सत्तेचा कौल बदलू शकते, ही जाणीव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे."
यानंतर संजय राऊतांनी "तुमच्यावर स्वतःचे खासदार टिकवून ठेवता आले नाहीत, अशी टीका केली जाते." असं विचारल्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "आमच्यावर टीका करणाऱ्यांनी आधी स्वतःच्या प्रशासनाकडे लक्ष द्यावं. देशात महिला सुरक्षेचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेली कारवाई आणि पेपरफुटीसारख्या गंभीर घटना घडत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित मंत्र्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. जर महाराष्ट्रात पेपरफुटीच्या घटना घडल्या असतील, तर राज्य सरकारनेही त्याबाबत उत्तरदायित्व स्वीकारायला हवं."
पक्षफोड आणि गद्दारीचं राजकारण वाढत असल्याची चर्चा आहे. हा प्रवाह कसा थांबेल? या संजय राऊतांच्या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनतेचाच असतो. अन्यायाविरोधात विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. हीच जागरूकता भविष्यात मोठा बदल घडवू शकते. जनतेचा आवाज दुर्लक्षित करून कोणतीही सत्ता फार काळ टिकू शकत नाही, असा माझा ठाम विश्वास आहे."