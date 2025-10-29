English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात प्रचंड मोठी उलथापालथ होणार! 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या माजी नगरसेवकांना उमेदवारी देणार नाही

60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या माजी नगरसेवकांना यावेळी उमेदवारी दिली जाणार नाही. यामुळे ठाकरेंच्या पक्षात प्रचंड मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 29, 2025, 11:46 PM IST
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात प्रचंड मोठी उलथापालथ होणार! 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या माजी नगरसेवकांना उमेदवारी देणार नाही

Uddhav Thackeray On BMC Election : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपलं लक्ष मुंबई महापालिकेवर केंद्रीत केले. प्रत्येक पक्षाने बीएमसी निवडणुकीसाठी आपली रणनिती तयार केली. बीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंकडूनही एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता.  त्यानुसार ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून BMC निवडणुकीसाठी उमेदवारी देताना ज्येष्ठ नगरसेवकांऐवजी तरुण चेहऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय.

Add Zee News as a Preferred Source

आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्याकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार ठाकरे गटाकडून BMC निवडणुकीसाठी उमेदवारी देताना ज्येष्ठ नगरसेवकांऐवजी तरुण चेहऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना UBT नवीन चेहऱ्यांना उमेदवारीसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. तर 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या माजी नगरसेवकांना यावेळी उमेदवारी दिली जाणार नाही. यामुळे ठाकरेंच्या पक्षात प्रचंड मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ नगरसेवक नाराज झाल्यास ते वेगळी भूमिका घेऊ शकतात. त्यामुळे आता या संभाव्य निर्णयाचे ठाकरे गटात काय पडसाद उमटणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

तर, जे पळपुटे नगरसेवक आहेत त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळावी असं ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटलंय.. तर प्रशासन कळणाऱ्या ज्येष्ठ नगरसेवकांना संधी मिळावी असं ही पेडणेकर यांनी यावेळी सुचवलंय. मात्र उद्धव ठाकरेच अंतीम निर्णय घेतील हे सांगायलाही पेडणेकर विसरल्या नाहीत.. 
ज्येष्ठ नगरसेवकांची गरज संपली असेल त्यामुळे ठाकरेंची शिवसेना त्यांना तिकीट देणार नसेल असं म्हणत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केलीय. तर शिवसेना निष्ठावंत शिवसैनिकांनी तिकीटं देणार असल्याचंही यावेळी सामंत यांनी सांगीतलं.  

ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाकरी फिरवण्याचा घेतलेला निर्णय अंमलात आणल्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात ज्येष्ठ नगरसेवक नाराज होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते वेगळी भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे नव्यांना संधी देताना उद्धव ठाकरे ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांची समजूत कशी काढणार हे पाहणंही महत्वाचं आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीला आतापासूनच सुरूवात झाली आहे. प्रत्येक पक्षाने रणनिती आखायला सुरूवात केली आहे. ठाकरेंची शिवसेना मुंबईत नव्या चेहऱ्यांना संधी देत भाकरी फिरवण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांऐवजी तरुण चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांचा अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. 

FAQ

1 मुंबई महापालिका (BMC) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना UBT काय रणनीती आखत आहे?
 शिवसेना UBT ने BMC निवडणुकीसाठी उमेदवारी देताना ज्येष्ठ नगरसेवकांऐवजी तरुण आणि नवीन चेहऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पक्षात 'भाकरी फिरवण्याची' (नव्यांना संधी देण्याची) रणनीती राबवली जाणार आहे.

2 ज्येष्ठ नगरसेवकांना उमेदवारी मिळेल का?
 नाही, ६० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या माजी नगरसेवकांना यावेळी उमेदवारी दिली जाणार नाही. मात्र, प्रशासन कळणाऱ्या ज्येष्ठ नगरसेवकांना संधी देण्याचा विचार सुरू आहे, ज्याचा अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे घेतील.

3 या निर्णयामुळे पक्षात काय परिणाम होऊ शकतात?
या निर्णयामुळे पक्षात प्रचंड उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ नगरसेवक नाराज होऊ शकतात आणि ते वेगळी भूमिका घेतील. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी ज्येष्ठ नेत्यांची समजूत काढणे महत्वाचे ठरेल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Uddhav Thackeray on BMC Electionbmc Electionuddhav thackerayFormer councilors above 60 years of age will not be nominatedMaharashtra Politics

इतर बातम्या

SA W Semi-final: दक्षिण आफ्रिकेचा ऐतिहासिक पराक्रम! इंग्लंड...

स्पोर्ट्स